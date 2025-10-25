A Albiol li surt un competidor a Badalona: Aliança Catalana

Les eleccions municipals encara són lluny, però els partits ja escalfen motors. I amb les enquestes a la mà, una formació que apareix amb molt camí per córrer és Aliança Catalana. El partit d’extrema dreta afronta el futur cicle electoral amb bones perspectives. La darrera enquesta del CEO mostrava un possible ascens dels 2 diputats actuals al Parlament a 10-11, en bona part a costa de Junts, però no en exclusiva. Un sondeig de La Vanguardia apuntava més amunt. El partit de Sílvia Orriols espera penetrar a la Catalunya interior, però mira també el país metropolità. A Badalona, també.
El 29 de juny, va ser un dia important pels d’Aliança Catalana. Fou el diumenge escollit per estrenar la seva presència a Badalona instal·lant una parada informativa al bell mig del feu de Xavier García Albiol. Sembla que van quedar satisfets del resultat: molta gent s’hi va acostar per curiositat o per transmetre les seves simpaties als ultres sobiranistes. Es van produir escenes semblants a les d’altres ciutats del cinturó barceloní.
Al PP observen amb cura l’escenari badaloní. La ciutat és la joia de la corona per un partit que sempre ha tingut enormes dificultats per construir un poder municipal. Hi ha qui apunta que en l’entorn d’Albiol hi ha temor al forat que pugui fer Orriols. Fonts properes al PP badaloní ho relativitzen. Precisament el portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández, persona propera a Albiol i extinent d’alcalde a la ciutat, rebaixava en una entrevista a Nació l’amenaça electoral que pot suposar Aliança i donava la majoria d’Albiol per “consolidada”.
Però, en converses més pausades, ningú menysté el risc que representa el partit que ve de Ripoll. A hores d’ara, a Aliança Catalana encara no han decidit si presentaran llista a les municipals de Badalona. Fonts de la formació expliquen que “no es presentaran candidatures només pel fet de presentar-les". "Es farà allà on hi hagi bones perspectives i disposem de persones que poden governar perquè es tracta d’exportar el model d’èxit de Ripoll”, assenyalen des del partit. Les mateixes veus asseguren: “El que estem fent és consolidar l’estructura del partit a tot el país, també a Badalona”.
Una trentena de militants
En aquests moments, Aliança Catalana no té seu a Badalona, ni ho preveu, però no perd el temps. Ha consolidat un grup d’una trentena de militants, entre els quals hi ha perfils que el partit considera “molt vàlids” en el cas d’una hipotètica candidatura. Però els d’Orriols analitzen també la solidesa d’Albiol. L’alcalde ha construït una maquinària política formidable que s’ha anat solidificant d’elecció en elecció. A les municipals del 2023 va obtenir 18 regidors en un consistori de 27, el que vol dir que té dos terços del ple.
Des d’Aliança Catalana, segons expliquen persones properes, es considera Albiol tan hàbil per captar vots independentistes o catalanistes com la capacitat que pot tenir el partit d’Orriols per atreure votants de parla castellana. Ho han detectat en moltes parades informatives, de Badalona al barri de la Bonanova de Barcelona. Un membre d’Aliança assegura que “Albiol va arrasar en les darreres municipals per incompareixença de l’adversari”.
El botí de Junts
Al PP de Badalona hi ha qui considera factible que Aliança Catalana obtingués algun regidor. De fet, l’antiga CiU havia tingut representació tot i que migrada (2 regidors el 2015) i 1 regidor Junts el 2019, que va perdre el 2023. El transvasament de vot catalanista conservador a Albiol en les darreres municipals es dona per fet i és aquí on els d’Orriols podrien atreure suports. Una altra cosa és el forat que puguin fer entre segments no catalanistes, però que veuen amb simpatia el discurs xenòfob d’Aliança Catalana.
Hi ha qui dins del PP atribueix alguns gestos sorprenents d’Albiol envers el catalanisme com un intent poc dissimulat de no perdre vots en cap franja ideològica. Això explicaria com l’alcalde de Badalona va mostrar el seu suport al Pacte Nacional per la Llengua, decisió matisada tot seguit per pressions de la direcció conservadora. Més sorpresa ha causat que l’Ajuntament de Badalona hagi homenatjat el president Lluís Companys. Un fet que va provocar atacs de nuclis ultres a les xarxes. Alguns regidors van participar en l’acte de record, entre ells David Mejía, provinent de Ciutadans. La política catalana sempre supera la ficció.