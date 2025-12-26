Junts demana ERC «consolidar la nació» en lloc de sostenir Illa

Mònica Sales assegura que "tant de bo" fos possible un front independentista amb ERC al Parlament, però que lamenta que mentre ells volen "consolidar la nació", altres volen "consolidar el president Illa". Així ho assegura la presidenta el grup de Junts al Parlament en una entrevista a l'ACN, on critica que "hi ha un tripartit que no és només d'investidura", sinó també de legislatura. Encara en clau de política catalana, la dirigent juntaire considera un "fracàs" que el Govern acabi el seu segon any sense haver aprovat uns nous pressupostos de la Generalitat, com es va comprometre a fer. En aquest sentit, denuncia que l'executiu ni tan sols ha contactat la seva formació política, malgrat que "no avança" ni amb ERC ni amb els Comuns.
La també vicepresidenta de Junts manté l'oferta que va fer Míriam Nogueras per a un front de 14 diputats independentistes al Congrés, aprofitant la "feblesa política" del govern espanyol de Pedro Sánchez. Sales deixa clar que les relacions amb el PSOE continuen "trencades", però sosté que seria "un front per a defensar el nostre país" i tenir més força a la cambra baixa espanyola.
Sobre la possibilitat de replicar aquest eventual front al Parlament, la presidenta del grup parlamentari admet que "genera certes distorsions" el fet que ERC investís Salvador Illa com a president i que es mantingui com a soci. "És un tripartit de legislatura i es veu cada dia", constata Sales, que afegeix que "això genera dificultats".
Malgrat tot, la dirigent juntaire afirma que "els canals i els ponts han d'estar construïts perquè el projecte de la independència no el farem sols". En aquesta línia, trasllada la seva "voluntat" de veure "de quina manera podem retornar a la unitat, no només els partits, sinó també tot el teixit social".
Negociació de pressupostos
Mònica Sales assegura que assistiran si el Departament d'Economia els cita per a abordar els pressupostos, però lamenta que ni tan sols s'han posat en contacte amb ells. "Els pressupostos que no existeixen els negociaríem, o almenys atendríem les peticions, si ens convoquessin. Però estem a punt d'acabar l'any i no hi ha proposta", apunta.
En aquest context, la cap de files de Junts al Parlament assegura que "un segon any del president Illa sense pressupostos seria un fracàs", perquè és on se sustenten les polítiques públiques. "Els Comuns diuen que no avancen, ERC tampoc i amb Junts ni han contactat", insisteix Sales.
Illa "no lidera a Madrid"
Sobre la gestió del Govern de la Generalitat, Mònica Sales critica que "des de Madrid es comanden les polítiques que el president de la Generalitat hauria de liderar sense complexos". En aquest punt, assenyala que hi ha "un cert adormiment" en la gestió "per la necessitat de sempre demanar permís a Pedro Sánchez per a no incomodar, no molestar", fet que "llastra la força i lideratge" de Catalunya. "El president Illa i el seu Govern no es planten mai davant de Madrid", conclou Sales.