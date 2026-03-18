Els socis avisen Sánchez que «no se la jugui» amb les mesures per la guerra a l'Iran

Pedro Sánchez compareixerà aquest divendres després d'un consell de ministres extraordinari pensat per aprovar mesures destinades a mitigar els efectes de la guerra a l'Iran. De moment, en la sessió de control celebrada aquest dimecres al Congrés, el president del govern espanyol ja sap que els aliats li demanen concreció i que "no se la jugui" a l'hora de portar el paquet a la cambra baixa espanyola. En aquests termes s'ha expressat Maribel Vaquero, portaveu del PNB. Podem, més allunyat de la Moncloa, també ha insistit en la necessitat de mesures urgent. Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, s'ha afanyat a considerar Sánchez un "perdedor" pels resultats a Castella i Lleó.
"Porta deu derrotes en dotze eleccions. Una victòria del PNB, una del PSC i deu del PP. Creu que els espanyols continuen confiant en vostè?", ha preguntat Feijóo. La resposta de Sánchez ha estat afirmativa i, ràpidament, ha tret la carpeta de la guerra de l'Iran. "Som on sempre, en defensa de la pau i no de la guerra, en defensa del multilateralisme i del dret internacional", ha remarcat el dirigent del PSOE, que ha recordat que la prioritat és "protegir la ciutadania". "Què faran vostès? Sí a la guerra i no a les ajudes? O faran el contrari?", ha qüestionat Sánchez. Feijóo ha volgut tornar als resultats electorals, que dibuixen un mapa de l'Estat ple de majories formades pel PP i Vox a les autonomies.
La majoria dels espanyols, ha dit, "no volen la guerra", sinó un govern espanyol "que no menteixi i que no robi". "Vostè no té pressa, però les empreses i els treballadors sí que en tenen. Cada dia sense ajudes és un dia més que la guerra perjudica", ha remarcat Feijóo, que ha demanat que les mesures per mitigar l'impacte del conflicte no tinguin forma de decret òmnibus. "Deixi d'esprémer els espanyols", ha indicat. Sánchez ha acusat el líder del PP de "fer més grans" les conseqüències de la guerra, i li ha demanat "responsabilitat". Entre les demandes dels populars hi ha deflactar l'IRPF i, de passada, trobar maneres de fer menys accentuada la pujada dels preus dels carburants.
Maribel Vaquero, cap de files del PNB al Congrés, ha demanat que les mesures que calgui aprovar al Congrés tinguin el consens dels socis. "Espero que pel bé de tots trobem un acord", ha remarcat Sánchez, que aquest divendres compareixerà després del consell de ministres extraordinari destinat a aprovar mesures per salvar l'economia del conflicte. "No se la jugui, aquesta vegada", ha apuntat Vaquero. "Treballarem el que és urgent, i també el que és important", ha apuntat el president del govern espanyol. L'intercanvi ha estat més agre amb Ione Belarra, líder de Podem al Congrés, que li ha demanat què pensa fer per concretar el "no a la guerra" defensat des de la Moncloa.
"Els Estats Units i Israel estan agredint el món sencer", ha apuntat Belarra, que ha demanat sortir de l'OTAN i "posar la gent a cobert". "La gasolina ha pujat d'1.57 a 1.98 euros el litre. És inassumible. Aquesta guerra no la pot pagar la gent, sinó Repsol. D'aquesta ens en sortirem intervenint el mercat, controlant els preus, posant un topall als lloguers i a les hipoteques", ha determinat la dirigent de Podem. Sánchez li ha respost que protegirà les petites i les mitjanes empreses, que augmentarà l'autonomia estratègica de l'Estat -el 60% de l'energia, ha dit, depèn de les renovables- i que cal evitar que governin el PP i Vox per tal de no tornar a fotografies com la del trio de les Açores en la guerra de l'Iraq.