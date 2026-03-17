«Això no és Ucraïna»: la Moncloa tranquil·litza sobre l'impacte de la guerra a Ormuz

La Moncloa està ultimant els detalls del pla integral de resposta a la guerra contra l’Iran i el tancament de l’estret d’Ormuz. Els aprovarà divendres vinent en un consell de ministres extraordinari, al final del qual compareixerà Pedro Sánchez. Avui, el govern espanyol ha assegurat que està en joc el preu de la benzina, però moltes més coses, en primer lloc les normes que el món es va donar després de la Segona Guerra Mundial. La portaveu, Elma Saiz, ha demanat a la societat que “aixequi la veu amb el no a la guerra”.
El ministre d’Economia, Carlos Cuerpo, ha assegurat que l’impacte de la crisi és inferior al que es va viure amb motiu de la invasió d’Ucraïna: “Espanya arriba més preparada per l’esforç fet en transició energètica, però també pel que s’ha fet en estructura econòmica”. La contenció de l’impacte és menor perquè “s’ha creat un escut que es trasllada als preus i que suposa un factor de competitivitat respecte dels nostres socis”. El ministre ha destacat les bones xifres quant a afiliats a la seguretat social, que ja ha superat els 21 milions, l’escut ibèric i l’impacte dels fons europeus.
Cuerpo ha destacat l’impacte en el preu dels productes bàsics com la benzina (un 16% d’augment), el gasoil (28%) i els fertilitzants (més del 40%). El ministre ha anunciat una actuació específica sobre aquests sectors. Però ha assenyalat que l’impacte a la llarga dependrà de la llargada del conflicte, una incògnita absoluta.
Sara Aagesen ha explicat que l’estat espanyol està més ben preparat que altres països per una crisi energètica com la provocada per la guerra al Golf Pèrsic, recordant que es disposa de sis plantes regasificadores i set refineries, i l’aposta d el’executiu per les energies renovables. alliberar de manera conjunta 400 milions de barrils de les reserves estratègiques, un terç de les reserves del conjunt de socis de l’Agència Internacional de l’Energia.
Alliberar 11,5 milions de barrils
Es farà en els propers 90 dies i a l’estat espanyol li correspon el 2,9% del total, que són 11,5 milions de barrils de combustible: 2,2 milions de benzina, 9 milions de barrils en destilats mitjans com gasolis d’automoció i altres com querozè per aviació, i finalment 297.000 barrils en fluololis. Aagesen ha detallat que Espanya disposa de 92 dies de reserves en base a consum, que implica 122 milions de barrils. De moment, els països qie s’han avençat en aquesta mesura han estat els Estats Units, Alemanya, el Japó i Espanya. Aagesen ha dit que “el sol i el vent mai seran bloquejats a l’estret d’Ormuz”.
L'executiu, amb Felip VI sobre la colonització
El govern espanyol ha expressat aquest dimarts el seu “respecte” pels resultats electorals a Castella i Lleó , subratllant que han estat “més que satisfactoris” del PSOE. La portaveu Elma Saiz no ha volgut dir si creu que finalment PP i Vox acabaran formant majories a Extremadura, l’Aragó i Castella i Lleó, però ha denunciat el “lliurament de talons en blanc del PP a Vox i el que significarien aquests acords. Saiz s’ha referit a la “perniciosa ideologia de gènere” que proclama l’extrema dreta precisament quan ja han estat assassinades 13 dones aquest any, o quan Vox proposa el negacionisme en canvi climàtic.
La portaveu ha reconegut que la Moncloa va ser informada per la Zarzuela de les declaracions de Felip VI sobre l’existència de “controvèrsies i abusos” durant la colonització espanyola a Amèrica i que l’executiu “les comparteix plenament”. Està en joc la presència de la presidenta de Mèxic, Claudia Scheinbaum, a la propera cimera iberoamericana de Madrid.
El govern espanyol, després d’aplaudir Felip VI sobre els “abusos” de la colonització, ha opinat sobre les declaracions de Feijóo considerant un “disbarat” reobrir el judici sobre el segle XV. La ministra portaveu ha assenyalat la “deriva ultra de Feijóo, que ha deixat Abascal a la seva esquerra”.