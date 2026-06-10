Mazón, el matí de la dana: «Inundem de dades els mitjans. Desprèn sensació d'estar alerta que t'hi cagues»

Nou missatge polèmic que revela el paper de Carlos Mazón durant la dana. "Inundem de dades els mitjans. Desprèn sensació d'estar alerta que t'hi cagues" va ser el missatge que l'expresident valencià va enviar als seus consellers a través d'un grup de WhatsApp, hores abans que el tràgic temporal provoqués la mort de 230 persones. Així consta en els missatges intercanviats en el grup de consellers, que obre Mazón a les 8.15 hores del 29 d'octubre de 2024 i que també demostren que l'últim missatge de l'expresident va ser a les 8.53 hores per advertir Salomé Pradas, llavors consellera d'Interior i investigada en la causa, que havia fet un tuit amb una errata.
Va ser Mazón qui va donar el tret de sortida d'aquell dia a WhatsApp amb una ordre molt clara: "Salo [Pradas], que t'actualitzin dades de la dana aquest matí per a la roda de premsa de Ruth [Merino, llavors portaveu del govern]. Potser hauràs de sortir per donar el part", apunta. Els següents missatges van dirigits al llavors conseller d'Educació, José Antonio Rovira: "I a Rovi també amb el tancament d'escoles" i al de Sanitat i la vicepresident, llavors Susana Camarero: "Atents a goteres i incidents als centres". Al conseller d'Agricultura: "Que et passin part del camp".
Mazón estava molt focalitzat en donar una bona imatge de cara a la premsa: "Informar amb detall dona imatge de control, centrem-nos avui en això". Amb tot, l'expresident valencià envia un missatge a tots els membres del seu govern: "Bé, que cadascú estigui atent. Donem dades parcials tot el dia si es pot. Inundem de dades els mitjans. Desprèn sensació d'estar alerta que t'hi cagues. I a la gent la calma, que és allò important", repeteix en diferents missatges. A partir de llavors, els consellers van comentar successos i incidències, però Mazón ja no envia cap més missatge.
Els missatges de WhatsApp han transcendit aquest dimecres durant la declaració com a testimoni de Susana Camarero, vicepresidenta primera del Consell, davant la jutgessa que investiga la gestió de la dana. Un dels advocats personats en el procés, en representació d'Acció Cultural del País Valencià, ha sol·licitat que Camarero entregués els missatges del grup de WhatsApp del dia de la dana en què hi havia Mazón i els seus consellers. Camarero s'hi ha negat inicialment, però la jutgessa li ha deixat un temps per pensar-s'ho i finalment ha facilitat els missatges.