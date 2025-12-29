Maribel Vilaplana nega que portés Carlos Mazón a Palau i el deixa una mica més sol

Carlos Mazón ja no és president del País Valencià, però la seva absència durant els minuts crítics de la tràgica dana continuen sent un misteri. Ara, noves revelacions deixen l'expresident valencià una mica més sol. Maribel Vilaplana no va acompanyar Mazón fins a Palau perquè va rebre l'Es-alert des de casa, segons ha avançat el diari Ara a partir de fonts de l'entorn de la comunicadora. Això fa caure una altra informació publicada fa unes setmanes a Levante que, citant fonts del PP, assegurava que la periodista havia portat amb el seu cotxe a Mazón fins a la Generalitat. Ara bé, si la periodista va rebre l'alerta al mòbil des de casa és impossible que, per tempos, tingués temps de portar Mazón a la Generalitat i arribar fins a casa seva, situada a Bétera.
Anem per passos. Mazón i Vilaplana surten del Ventorro al voltant de les 18.45, una hora en la qual coincideixen tots els testimonis. Llavors, l'expresident valencià acompanya la periodista fins al pàrquing, mantenint una xerrada en què tracten temes tan distesos com el futbol. Així doncs, passa una hora des que tots dos marxen del restaurant fins que Vilaplana abandona el pàrquing. Què passa en aquests minuts? Doncs la periodista assegura que van xerrar entre deu i quinze minuts i que, un cop es va acomiadar de l'expresident valencià, havia estat fent feina dins del vehicle.
Les noves informacions que aporta l'entorn de Vilaplana posen llum definitiva a la seva cronologia durant el dia de la dana. Si la periodista surt del pàrquing a les 19.47 hores i ja estava a casa a les 20.11 hores, és pràcticament impossible que acompanyés Mazón fins a Palau. Per què? Des de l'aparcament al Palau de la Generalitat hi ha un trajecte de tres quilòmetres que es fa en deu minuts de cotxe i cal afegir que la zona de Palau està restringida a veïns o vehicles de serveis. A més, des de la seu governamental fins a la urbanització on viu Vilaplana, a Bétera, hi ha 14 quilòmetres que es recorren en 20 minuts de cotxe. La suma és evident: entre la sortida del pàrquing i l'arribada a casa només transcorren 24 minuts i, anat prou ràpid, la periodista hauria tardat mitja hora si hagués portat Mazón a Palau.
Els 37 minuts crítics amb Mazón desaparegut
En tot cas, el que hagi fet Vilaplana en aquella hora és irrellevant, perquè cal recordar que la periodista no tenia cap responsabilitat en l'emergència, però allarga el gran dubte de què feia Mazón. Perquè segons la seva versió, va deixar la periodista al pàrquing a les 19 hores, però fins a les 19.55 no arriba a Palau. Ell ha negat que passés per casa a canviar-se de roba o que entrés al pàrquing. Seria, doncs, prop d'una hora per arribar a la seu de govern en un trajecte que, caminant, es fa en deu o quinze minuts. Aquest tram coincideix amb els 37 minuts crítics, de les 18.57 a les 19.34, en què Mazón està totalment desaparegut.
Les revelacions que, de mica en mica, ha anat aportant Vilaplana, estrenyen el cèrcol sobre Mazón: què passa en aquella hora de diferència entre la sortida del Ventorro i la sortida del pàrquing? Entre tots dos llocs hi ha cinc minuts a peu. Si Mazón es va acomiadar de Vilaplana a les 19 hores, tal com ha relatat la mateixa periodista, què passa en els 37 minuts crítics en què Mazón no dona senyals de vida? El president valencià en funcions encara ho ha d'aclarir, però el que queda clar és que Vilaplana ja feia camí cap a casa i Mazón ja havia dit als seus escortes que marxessin. Així doncs, l'única veritat la sap ell i, probablement, algú del seu entorn que, per ara, també l'ha encobert.