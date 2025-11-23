El setge a Mazón posa el focus en els 37 minuts crítics després del llarg àpat al Ventorro

Un Carlos Mazón envalentit i un punt ofès, una actitud habitual en els últims mesos, retreia aquest dilluns a un diputat del PSOE que digués que tenia "moltes expectatives" posades en el famós dinar al Ventorro durant la tràgica dana al País Valencià. Però no són només suposicions d'un polític, sinó que totes les mirades estan ja posades en els últims minuts del ja expresident valencià al restaurant i també en l'acompanyament a Maribel Vilaplana fins al pàrquing on tenia el cotxe aparcat alimentant tota mena d'especulacions sobre què va fer o el seu estat.
El minutatge de la tarda de Mazón es contradiu a cada nova versió tant de l'expresident com dels testimonis. És per això que la mateixa jutgessa de Catarroja estreny el cercle de Mazón, malgrat que no el pot investigar per la condició d'aforat com a diputat, i les últimes declaracions i informacions periodístiques només fan que obrir més dubtes. Per què Mazón es va desfer dels escoltes a mitja tarda? Quina és l'hora en què realment Vilaplana va sortir del pàrquing? Què va fer Mazón després d'abandonar l'aparcament del centre de València? Són alguns dels dubtes que ja estan a seu judicial i que poden marcar el futur de l'expresident valencià.
El misteri dels escoltes
Fins i tot els nous detalls que se li escapen a Mazón poden ser determinants. En la comissió d'investigació de la dana al Congrés, el diputat Gabriel Rufián va arrancar-li un detall interessant: l'expresident valencià va arribar amb escoltes al Ventorro, com és habitual d'un dirigent d'aquest nivell, però a la sortida del dinar ja no hi eren. En tot cas, Mazón no va esclarir en quin moment i per quin motiu es desfà voluntàriament del seu personal de seguretat, que mai van arribar a entrar al restaurant, però va afirmar que era "molt habitual" que no l'acompanyessin.
En tot cas, les paraules han calat en la jutgessa de Catarroja i el misteri dels escoltes acabarà resolent-se. La magistrada ha ordenat la identificació i la posterior citació com a testimonis del personal de seguretat i del xòfer assignats a Mazón durant el dia de la dana, entre les 15 i les 21 hores. Els arguments són els mateixos que els utilitzats amb la citació de Vilaplana: saber si van escoltar algun detall de les trucades entre Mazón i la llavors consellera d'Interior, Salomé Pradas, la verdaderament investigada a la causa.
Els últims a sortir del Ventorro
Aquest divendres ha declarat un testimoni clau: Alfredo Romero. El seu nom és pràcticament desconegut, però la seva declaració és de vital importància com a propietari del Ventorro. Romero ha dit que el president valencià i la periodista van abandonar l'establiment entre les 18.30 i les 19 hores, cosa que quadra amb les versions dels dos protagonistes. L'amo del Ventorro els va acompanyar fins a la sortida per obrir-los la tanca, ja que van ser els últims a sortir. Ara bé, el dinar va acabar a les 16.45 hores i, per tant, la sobretaula es va allargar unes dues hores.
Igual que Vilaplana, l'amo del Ventorro no va percebre que Mazón tingués pressa o que estigués preocupat per la situació. Juanfran Pérez Llorca, candidat a ser el relleu de Mazón, també ha detallat que no el va veure "alterat" en les converses que van mantenir. A les 18.15 hores ja no restaven clients al restaurant i Romero havia enviat dos dels seus treballadors a casa, ja que vivien en les zones afectades pel temporal. El propietari del Ventorro ha explicat que Mazón i Vilaplana estaven en un reservat amb bany propi i que va entrar uns set o vuit cops a servir menjar, però que no va sentir cap de les trucades. Com que l'àpat es va pagar amb factura -abonada pel PP- i no amb tiquet, no es pot determinar l'hora exacta de la sortida.
A l'espera de l'hora del pàrquing
Si la sortida dels protagonistes del Ventorro sembla que va quadrant, el gran misteri per resoldre del minutatge de Mazón se centra en el després del dinar. La jutgessa de Catarroja havia demanat a Vilaplana que portés el tiquet del pàrquing per saber l'hora exacta en què va acomiadar-se de Mazón, però la periodista ja no el guarda. En tot cas, sí que va donar permís a la magistrada perquè accedís al número de matrícula del seu vehicle i que l'empresa gestora de l'aparcament pogués proporcionar les dades.
Però, per mala fortuna de la magistrada, el sistema informàtic del pàrquing esborra les dades de matrícules de manera automàtica quan passa un any i també mensualment s'esborren les imatges de les càmeres de seguretat. Ara bé, l'hora exacta s'acabarà coneixement i ja hi ha les primeres pistes. El registre de pagaments en targeta de l'aparcament, avançat per Eldiario.es i ja en mans de la jutgessa, situa les 19.47 com l'hora més probable de la sortida del cotxe de Vilaplana i quadra amb l'arribada de les 14.45 que ha relatat Vilaplana. Quan la periodista faciliti el seu número de targeta es podrà confirmar una hora que posa un gran dubte sobre la taula: què passa en aquella hora de diferència entre la sortida del Ventorro i la sortida del pàrquing? Entre tots dos llocs hi ha cinc minuts a peu.
El que hagi fet Vilaplana en aquella hora és irrellevant, però el gran dubte és què fa Mazón. Perquè segons la seva versió, va deixar la periodista al pàrquing a les 19 hores, però fins a les 19.55 no arriba a Palau. Ell ha negat que passés per casa o que entrés al pàrquing. Seria, doncs, prop d'una hora per arribar a la seu de govern en un trajecte que, caminant, es fa en deu o quinze minuts. Aquest tram coincideix amb els 37 minuts crítics, de les 18.57 a les 19.34, en què Mazón està totalment desaparegut.