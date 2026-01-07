Francesc Torralba guanya el Premi Josep Pla amb l’assaig «Anatomia de l’esperança»

L’escriptor, filòsof i teòleg Francesc Torralba (Barcelona, 1967) ha guanyat el 58è Premi Josep Pla amb l’assaig Anatomia de l’esperança i l’escriptor David Uclés (Úbeda, 1990) s’ha endut el 82è Premi Nadal amb la novel·la La ciudad de las luces muertas. Són els dos noms propis de la tradicional vetllada literària que se celebra cada 6 de gener a l’Hotel Palace de Barcelona i que ha comptat amb la presència del president de la Generalitat, Salvador Illa; l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, entre altres autoritats.
L’obra de Torralba, que és catedràtic de la Universitat Ramon Llull i que ha estat molt present als mitjans de comunicació els últims anys compartint reflexions sobre la pèrdua d’un fill seu, víctima d’un accident de muntanya amb ell l’agost del 2023, vol ser un mapa per orientar-se en temps d’incertesa a partir de la filosofia, la literatura i l’experiència humana. Per la seva banda, la novel·la d’Uclés comença en una Barcelona de postguerra envoltada en la foscor i creua èpoques i personatges històrics amb l’objectiu de tornar la llum a la ciutat. Ambdues obres guanyadores es publicaran el 4 de febrer.
L'esperança en contextos foscos, l'antídot contra els discursos distòpics
Torralba explora els mecanismes que sostenen l’esperit quan tot està perdut i s'ha mostrat "molt honorat" de rebre aquest reconeixement, i ha reivindicat l'esperança en "contextos foscos" com l'actual, perquè "precisament és quan més en necessitem". Així, ha insistit en aquesta "virtut" davant de discursos sobre el futur "més aviat distòpics". "Només cal pensar com ha començat l'any", ha reblat.
En aquest sentit, analitza que "amb notícies tan negatives, la tendència és a quedar-se hermètic i no voler escoltar-ne més, fer-se impermeable", però ha advertit que "aquesta no és la solució", perquè "si no hi ha esperança, no hi ha compromís i no hi ha canvi possible". Per a escriure aquesta obra, ha tingut presents els grans pensadors del segle XX, com Franz Kafka o Albert Camus.
El guardonat ha assegurat que "només el que té esperança, es posa a actuar" i ha conclòs: "Això fa possible els canvis, les millores, les transformacions". Amb tot, ha lamentat que, mentrestant, hi ha qui no "juga un paper esperançador" i a més "critica el qui intenta fer alguna cosa".
El Premi Josep Pla ha rebut en aquesta 58a edició un total de 42 obres provinents de gairebé tot l’àmbit catalanoparlant. La dotació econòmica del premi és de 10.000 euros i el jurat d’aquest any l’han format Montse Barderi, David Bueno, Jaume Clotet, Manuel Forcano i Glòria Gasch.
La ciudad de las luces muertas: una Barcelona que ha de passar de la foscor a la llum
Per la seva banda, Uclés inicia la novel·la La ciudad de las luces muertas en una Barcelona de postguerra que, de cop, es troba a les fosques en un accident aparentment provocat per una jove Carmen Laforet. Durant el relat, un grup de personatges coincidiran al mateix temps a la ciutat.
A la novel·la s’encreuen temps i èpoques diferents i hi apareixen personatges històrics i actuals, com Antoni Gaudí, Roberto Bolaño, Mercè Rodoreda, Ana María Matute, Rosalía o Freddie Mercury. Tots ells hauran d’unir les seves arts per descobrir com tornar la llum a la ciutat. L’autor busca que la paraula, la pintura o la música actuïn com a consciència de la societat, despertant les seves emocions.
Uclés ha confessat que, durant aquests anys, ha "descobert" la literatura catalana, que no li havien ensenyat a la seva escola a Jaén. I ha expressat la seva fascinació per Rodoreda, a qui considera la millor escriptora del segle XX, però també per Montserrat Roig, Carmen Laforet, Blai Bonet o Maria Mercè Marçal. "M'ha enlluernat", ha dit l'escriptor.
L'autor andalús, que torna a recórrer al realisme màgic, ha considerat que en la trama de la novel·la també hi ha una metàfora dels temps foscos que vivim, i la necessitat de fer la llum. No obstant això, Uclés ha assegurat que ha deixat "diverses interpretacions possibles" del llibre. "No he volgut donar-ho tot masticat al lector. Té un final, però té diversos finals possibles", ha assenyalat.
En aquesta edició del Premi Nadal s’hi han presentat un total de 1.207 obres, procedents d’Espanya i de tot el món. El premi està dotat amb 30.000 euros i el jurat l’han format Víctor del Árbol, Juan Luis Arsuaga, Inés Martín Rodrigo, Care Santos i Emili Rosales.