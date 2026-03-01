Mor Eugènia Balcells, pionera de l’art audiovisual a Catalunya

L’artista Eugènia Balcells ha mort als 82 anys, segons ha avançat el diari ARA. Balcells va ser pionera del cinema experimental i de l’art audiovisual a Catalunya. Nascuda a Barcelona el 1943, va traslladar-se a Nova York el 1968. Va viure durant molts anys als Estats Units, però també va passar èpoques residint a cavall entre les dues ciutats.
Les seves instal·lacions s’han exposat a Nova York, però també al Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), al Museu d’Art Contemporani de Barcelona (Macba) i al Museu Reina Sofía de Madrid, entre d’altres. L’any 2010 va rebre el Premi Nacional d’Arts Plàstiques de la Generalitat i el 2025 fou guardonada amb la Creu de Sant Jordi.
Balcells va estudiar arquitectura tècnica a Barcelona. El 1968 es va traslladar als EUA, on es va graduar amb un mestratge d’arts a la Universitat d’Iowa (1971). Va treballar per a la prestigiosa firma de disseny Chermayeff & Geismar. Interessada per l’audiovisual, va marxar a Nova York. A partir del 1975, i un cop a Barcelona, es va vincular als àmbits de l’art alternatiu i als intents de fer espai al cinema experimental i al videoart. A partir de 1988 va viure entre Nova York i Barcelona.
D’orientació conceptual, la seva obra està formada per vídeos, cinema experimental, instal·lacions i muntatges, en els quals utilitzava material publicitari i fotogràfic i, amb freqüència, el so. També va fer algunes peces cinematogràfiques, entre curtmetratges i pel·lícules com Àlbum o Boy meets girl.
Fa menys d’un any, el juny del 2025, el MNAC va acollir la instal·lació multimèdia Des del centre, més de 40 anys després d’haver-la exposat a Nova York (EUA). A la Sala Oval es va col·locar una gran cúpula iridescent que representava un ull humà que es relaciona amb la llum. En l'interior s’hi podien veure 12 pantalles amb fragments de vídeo del món entrellaçats amb música de Peter Van Riper.