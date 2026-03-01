Trump amenaça l’Iran amb més atacs si s’hi torna després de la mort de Khamenei

Donald Trump ha tornat a amenaçar l'Iran amb utilitzar "una força mai vista" si aquest pren represàlies després de l'atac conjunt dels EUA i Israel del dissabte que ha acabat amb la vida del líder aiatol·là Alí Khamenei. Davant dels bombardejos i l'assassinat del líder iranià, la Guàrdia Revolucionària ha assegurat que respondrà amb una operació "molt devastadora" en la història dels EUA i Israel.
En la mateixa línia bel·licista, Trump ha garantit que els "els bombardejos intensos i precisos continuaran sense interrupcions durant tota la setmana o fins que sigui necessari". Tot plegat de bracet d'Israel, qui el seu president, Netanyahu, ha subscrit les paraules de Trump i alerta que l'operació durarà "el que faci falta".
L'Iran confirma la mort de Khamenei i una revenja "devastadora"
L'Iran ha confirmat la mort de Khamenei i ha decretat 40 dies de dol oficial al país del Pròxim Orient. "Amb tristesa informem que, després del brutal atac del govern criminal dels EUA i el malvat règim sionista, el líder suprem de la revolució islàmica, la sanitat l'aiatol·là Ali Khamenei, ha estat martiritzat", explicaven en un comunicat oficial.
El govern iranià ha confirmat que aquest "gran crim" no quedarà "impune" i ha sostingut que els responsables de la mort de Khamenei se'n penediran dels seus actes. La Guàrdia Revolucionària ha promès exercir un "càstig sever, decisiu i lamentable per als assassins" de l'aiatol·là i han anunciat que començarà "ben aviat" l'ofensiva "més devastadora" contra objectius d'Israel i bases militars estatunidenques.
L'Iran contraataca amb bombardeigs i tancant l'estret d'Ormuz
L'Iran ha anunciat la nit d'aquest dissabte el llançament de la tercera i quarta onades de projectils contra el territori d'Israel i instal·lacions militars nord-americanes a Qatar, Emirats Àrabs Units, Bahrain i Kuwait. "Qualsevol base a tota la regió que ajudi Israel serà el nostre objectiu", ha afirmat el portaveu de l'Estat Major de la Forces Armades de l'Iran, el general Abolfazl Shekarchi.
D'altra banda, la Guàrdia Revolucionària iraniana ha informat que s'ha tancat l'estret d'Ormuz, un punt estratègic que uneix el golf Pèrsic amb l’oceà Índic en la ruta de petroli més important del món i des d'on surt una quarta part del petroli que es consumeix arreu del planeta.
Un centenar de civils morts a l'Iran
Mitja Lluna Roja -la Creu Roja del Pròxim Orient- ha constat que l'onada dels atacs de primera hora de dissabte pels Estats Units i Israel han provocat més de 200 morts i quasi 750 ferit en 24 províncies de l'Iran. Les autoritats iranianes han informat que més d'un centenar dels morts són civils i han estat identificats en dos atacs: primer contra l'escola infantil d'Oruzgan, que ha deixat 85 nenes mortes, i el segon contra un gimnàs a la província de Fars que ha matat 15 persones.
Hi haurà ampliació.