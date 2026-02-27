Love of Lesbian fa una pausa indefinida: «És hora d'abaixar el teló durant un temps»

El grup barceloní Love of Lesbian ha certificat el comiat indefinit dels escenaris amb un vídeo a les seves xarxes socials, on també han anunciat nous concerts que començaran al març a Mèxic i continuaran per Sud-amèrica, Espanya i Europa.
Tal com ja havien explicat els anys anteriors, els seus integrants volen treballar per separat. "Hi ha moments que el viatge exigeix aturar-se a 'boxes'. Després de 25 anys d'activitat ininterrompuda, de furgonetes que es van convertir en naus espacials i d'escenaris que han estat la nostra llar, hem decidit que ha arribat l'hora d'abaixar el teló per un temps", ha assegurat el líder de la banda, Santi Balmes, en el vídeo.
Camins en solitari
En una entrevista a l'ACN l'octubre del 2024, després de la publicació del seu últim disc, Love of Lesbian ja van avançar que La Hermandad Tour seria l'última gira que farien a Espanya fins al 2029, i que els integrants tenien ganes de treballar per separat i sota altres noms. El cantant Santi Balmes ja va explicar llavors que preparava un disc en solitari amb cançons en català i castellà si els temes acaben tenint una “entitat pròpia”.
En el vídeo difós a les xarxes socials aquest divendres, Santi Balmes ha assegurat que "no és un adeu, sinó un fins aviat". I ha afegit: "Volem que el silenci que vindrà sigui tan honest com el soroll que hem compartit". Abans d'aquesta pausa, però, ja han tancat 7 concerts a Mèxic, i han avançat que anunciaran noves dates a Sud-amèrica, Espanya i Europa, per a "concretar aquest adeu pendent amb qui tant ens han donat al llarg d'aquests anys". Entre les dates confirmades, hi ha les Noches del Botánico de Madrid.
"Ens retirem dels focus sense saber ben bé quan tornarà a sonar el primer acord, però amb la certesa que aquest viatge d'un quart de segle ha valgut cada minut d'insomni", ha conclòs Santi Balmes.