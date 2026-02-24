Albert Sánchez Piñol torna amb una novel·la inspirada en els «capitans» Puigdemont i Junqueras

Albert Sánchez Piñol ha publicat aquest dimarts el llibre Després del naufragi (Univers), una novel·la d'aventures que imagina com seria la seqüela d'un clàssic com Moby Dick, d'Herman Melville. La nova obra busca tancar el cercle que ell mateix va obrir amb Victus el 2012. L'autor defensa que el nou llibre sobretot és una "faula política", amb ressonàncies dels esdeveniments dels últims anys a Catalunya. "Es podria dir que, literàriament, el procés comença amb Victus i acaba amb Després del naufragi", defensa l'autor. En aquest punt, admet que probablement rebrà moltes crítiques, però rebat que "la literatura no és per a covards". La novel·la va acompanyada d'il·lustracions de Franc Aleu.
La novel·la, que està disponible a les llibreries des d'aquest dimarts, reprèn el fil de Moby Dick, començant amb l'última frase amb què acaba el clàssic de mitjans del segle XIX. A partir del fet que tant el protagonista com l'antagonista sobreviuen, Sánchez Piñol reconstrueix com continuaria, en una trama que barreja els ambients inquietants i les reflexions filosòfiques. Segons els editors, es tracta d'una "novel·la d'aventures" però, al mateix temps, "una fotografia dels últims 20 anys" del país.
L'escriptor assegura que vol que Després del naufragi sigui vista com una "faula política". De fet, no nega que els personatges puguin recordar dirigents independentistes com Carles Puigdemont o Oriol Junqueras. L'autor defensa que "tenim el dret a veure els nostres esdeveniments històrics en clau literària", com fan els nord-americans.
"Prefereixo fer jo la meva història que me la facin els nostres americans", reflexiona Sánchez Piñol, que continua: "Òbviament, em deixaran verd. Però ja ho sabia, la literatura no és per a covards. Algú ho havia de fer". Una faula política que també persegueix que no només sigui "local", sinó amb vocació d'universalitat, que es pugui llegir en qualsevol altre lloc del món.
En aquesta mateixa línia, l'escriptor barceloní insisteix que la seva "aspiració màxima" és entrar en aquesta "gran tradició" de la faula política. Posa l'exemple de Els viatges de Gulliver, de Jonathan Swift: "Molta gent no recorda, o no sap, que són una faula bàsicament política. La gent la recorda per la versió aventurera, fantàstica".
No obstant això, Sánchez Piñol també sosté que és una novel·la "polièdrica", i que la seva lectura es pot encarar des de molts angles. "La meva idea és que un nen de 14 anys ho pugui llegir, però també que un lector adult vegi que aquests personatges tenen un contingut".
Amb la IA "ens quedaran quatre dies"
Més enllà de la seva nova obra, Sánchez Piñol també reflexiona sobre l'avenç en la intel·ligència artificial, i com pot afectar els escriptors. En aquest sentit, lamenta que algun dia podrà substituir els humans. "Ara mateix, la diferència entre un autor i un lector que escriu és que els personatges del segon s'aturen al semàfor en vermell. Això és el que fa la IA. Però algun dia vindrà algú, li traurà la censura políticament correcta, i ens quedaran quatre dies. És així de trist", conclou l'escriptor.