La Bressola guanya el tretzè Premi Martí Gasull i Roig

La xarxa d’escoles associatives nord-catalanes La Bressola ha rebut aquest dilluns al vespre el 13è Premi Martí Gasull i Roig de Plataforma per la Llengua gràcies a una votació popular en què s'ha imposat a la revista Cavall Fort i al Centre Artesà Tradicionàrius. Guillem Nivet, president de La Bressola, ha defensat el sistema d'immersió lingüística en català dels seus centres, i ha reivindicat que la immersió cal aplicar-la bé. "La immersió funciona si és total i absoluta. Si es fa a mitges és bilingüisme, i el bilingüisme és colonialisme pur", ha denunciat. Nivet ha explicat que el suport popular ha permès estabilitzar la situació econòmica de La Bressola, però que no n'hi ha prou: "el projecte no podrà continuar si no aconseguim el suport de les institucions, especialment les de l'Estat francès".
La Bressola ha rebut el guardó en una gala que ha tingut lloc a la Sala Paral·lel 62 de Barcelona, en què també s'ha lliurat el Premi a la Innovació al projecte Easy Catalan, de contingut audiovisual per aprendre català, i el Premi Especial del Jurat a l’activista i l’exsíndic de l’Alguer Carlo Sechi. El president de Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder, ha estat el responsable de lliurar el premi a La Bressola, i, en el seu parlament, ha apel·lat a la responsabilitat de la ciutadania i de les institucions. Pel que fa a la ciutadania, ha fet una crida "a parlar sempre en català amb tothom". Pel que fa a les administracions, ha exigit a totes "que actuïn" per la llengua.
Pel que fa a Easy Catalan, el portaveu del projecte, Andreu Monfà, ha demanat "no mantenir només el català en les converses, sinó iniciar-les totes en català". Monfà ha recordat que és un gest "que tots podem fer, i que és molt senzill i efectiu, i que, a més, per als nous parlants és molt important". El portaveu del projecte ha donat les gràcies als nous catalanoparlants i ha destacat que han "aconseguit pràcticament no ser coneguts pels catalanoparlants i, en canvi, ser molt coneguts entre els aprenents".
Per la seva banda, Carlo Sechi ha recollit el Premi Especial del Jurat i ha fet una crida als joves a defensar el català "amb alegria i determinació, però també amb serenitat". Sechi ha fet referència al Retrobament del 1960, que va permetre tornar a establir ponts entre els catalanoparlants de l'Alguer i els dels altres territoris catalanoparlants, i ha fet una crida a "donar oportunitats als joves algueresos perquè puguin participar d’activitats en català".
Tant la Bressola com Carlo Sechi i Easy Catalan han estat recompensats amb un guardó creat per l'orfebre i joier Joaquim Capdevila, de renom internacional. La Bressola, a més, també s'ha endut un premi en metàl·lic de 3.000 euros i Easy Catalan, un altre premi de 2.000 euros.
Carlo Sechi, Premi Especial del Jurat
Els altres dos grans protagonistes de la nit han estat Carlo Sechi i el projecte Easy Catalan. El guardó a Sechi és un reconeixement a una trajectòria llarga i intensa en la promoció i defensa de la llengua catalana a l'Alguer, així com la seva implicació en projectes i institucions de tot el domini lingüístic. Sechi és un dels activistes culturals històrics de la ciutat sarda: professor de música jubilat i referent del món del waterpolo, durant els anys setanta va fundar el moviment de centreesquerra Sardenya i Llibertat, grup amb el qual va ser regidor de cultura i esport al Comú de l'Alguer entre el 1984 i el 1987 i, posteriorment, síndic entre el 1994 i el 1998.
El projecte Easy Catalan, Premi a la Innovació
Pel que fa a Easy Catalan, ha rebut el Premi a la Innovació com a reconeixement per la bona feina per fer arribar el català a les persones nouvingudes. Es tracta d'un projecte nascut el 2018 que es dedica a crear contingut audiovisual per a aprenents de català. Forma part del projecte internacional Easy Languages, una xarxa d'aprenentatge d'idiomes amb presència en més de 40 llengües del món. El contingut dels seus vídeos es fonamenta en entrevistes de carrer amb parlants reals, per ensenyar la llengua a través d'un discurs autèntic i sense guió.