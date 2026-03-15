L'extrema dreta escombra a Perpinyà i reté l'alcaldia sense que li calgui segona volta

L'ultradretà Louis Aliot continuarà governant a Perpinyà. Amb el 100% escrutat, el candidat de Reagrupament Nacional (RN), el partit de Marine Le Pen, continuarà al capdavant de la capital de la Catalunya Nord sense necessitat d'una segona volta, que estava prevista per al pròxim 22 de març. Així, Perpinyà continuarà sent –de moment– la ciutat més gran a l'estat francès administrada pels ultraconservadors. Aquest diumenge s'han celebrat les eleccions municipals franceses a més de 35.000 municipis.
El partit fundat per Jean-Marie Le Pen –i ara liderat per la seva filla– ha obtingut el 50,41% dels vots. Aliot s'ha imposat a les diverses candidatures que aspiraven a disputar l'alcaldia: entre elles la proposta centre-esquerra d’Agnès Langevine, amb el suport del Partit Socialista, Place Publique i Unitat Catalana entre altres grups; la del candidat d’esquerra radical de La França Insubmisa, Mickaël Idrac; o la del centredreta macronista Bruno Nougayrède. Una oposició ben fragmentada que dificultava la construcció d'una alternativa a la capital del Rosselló.
La llista de Langevine, que havia assumit compromisos amb el català, és la segona més votada, amb un pobre 16%. Pel que fa al candidat del centredreta Nougayrède, ha aconseguit un 13% dels vots.
El laboratori lepenista
La victòria d’Aliot fa sis anys va convertir Perpinyà en l’única ciutat francesa de més de 100.000 habitants governada per l'extremadreta, un fet que va tenir una forta repercussió política a França. Concretament, el passat 2020, Aliot va obtenir el 35,6% dels vots en la primera volta a Perpinyà, amb 9.273 vots. Des de llavors, la ciutat es considera un "laboratori polític" del RN, que utilitza la seva gestió municipal com a exemple del seu model de govern.