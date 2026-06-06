Les primeres paraules en català del Papa: «Us espero, tinc ganes de veure-us»

El papa Lleó XIV ja és a l'Estat i ja ha dit les seves primeres paraules en català. Durant el seu trajecte entre Roma i Madrid, el pontífex ha anat acompanyat de sis periodistes catalans, amb els quals ha conversat informalment i ha avançat també que parlarà en la nostra llengua durant la seva visita a la capital del país.
Així, les primeres paraules que el Papa ha intercanviat en català han estat amb Mercè Alonso, periodista de Catalunya Cristiana, setmanari d’informació i de cultura religiosa, i Ràdio Estel, que ha compartit a les xarxes com ha sigut el moment. Alonso ha aprofitat la trobada amb Lleó XIV dalt de l'avió per entregar-li una revista i per demanar-li si podia dir unes paraules en català.
"Em faria moltíssima il·lusió si li puc ensenyar tres paraules en català: Us espero, tinc ganes de veure-us", li ha dit la periodista. El Papa, que l'ha escoltat amb atenció, ha repetit la frase que Alonso li ha dictat: "Us espero, tinc ganes de veure-us".
Lleó XIV parlarà en català a Barcelona
D'altra banda, Lleó XIV també ha explicat en preguntes a RAC1 que també ha après a dir "bon dia" en català, i ha assegurat que farà servir la llengua en algun dels actes que farà a Barcelona. Si bé el Papa no ha especificat quan ni on, sí que ha deixat clar que ho farà en alguna de les seves intervencions públiques. “No us preocupeu que parlaré català”, ha confirmat el pontífex abans d’arribar a l'aeroport, on l’han rebut els Reis i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, entre altres autoritats.
Aquestes declaracions arriben després de la polèmica que va suscitar la publicació del programa de la visita, que preveia que el pontífex parlés en castellà durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, fet que va molestar certs sectors eclesials i polítics.
Després d’algunes gestions del Govern i de diverses veus del clero local, s'havia donat per fet que el català tindrà presència a les celebracions i en la benedicció de la Torre de Jesús, un fet que el mateix Papa ha confirmat a dalt de l'avió. "No us preocupeu que hi haurà català", ha etzibat.