Omella i el Vaticà s'esmenen i el Papa usarà el català a la Sagrada Família

L'arquebisbe de Barcelona, Juan José Omella, ha confirmat aquest dijous que el Papa parlarà en català a la Sagrada Família. Després de la polèmica dels últims dies i de les pressions que hi ha hagut dins i fora de l'Església, Omella i el Vaticà s'esmenen i accepten que Lleó XIV faci "parts" de la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família en la llengua del país, tot i que encara no se sap quines seran. En un principi, l'acte central de la visita del pontífex a Catalunya havia de ser íntegrament en castellà.
La rectificació d'Omella s'explica pels moviments que hi ha hagut els darrers dies. La notícia que el missal aprovat per la Santa Seu rebaixava el pes del català en tot el cerimonial a la Sagrada Família -en comparació a l’anterior visita pontifícia, la de Benet XVI, el 2010- va deixar atònits molts bisbes catalans. No en sabien res, confirmen diverses fonts, i era normal que fos així. Perquè el Papa visita Barcelona i és l’arquebisbe Omella qui controla el viatge, que en tenia prou amb un paper secundari del català.
Tal com ha avançat Nació, ha estat determinant la pressió que ha fet l'arquebisbe de Tarragona, Joan Planellas. La seva pressió -que se sumava a la política i social- a l'arquebisbat de Barcelona va fer que es passés del conformisme amb el paper testimonial del català a demanar al Vaticà canvis que, finalment, com ha confirmat Omella, seran atesos. El Papa ja està "assajant" per parlar en català quan visiti Catalunya.
L'arquebisbe de Barcelona ha lamentat la polèmica dels darrers dies. "Alguns volen encendre focs on no n'hi ha", ha afirmat aquest dijous a la presentació de la memòria de Càritas de Barcelona. Segons ha dit, la benedicció estarà escrita en castellà, però inclourà algunes parts en català, perquè el Papa és conscient que "ha de dir alguna cosa en català". D'aquesta manera, Omella, que ha lamentat la "polarització i crispació que hi ha a la societat", intenta calmar les aigües quan falten pocs dies perquè Lleó XIV arribi a Catalunya.