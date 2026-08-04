Leo Messi ha donat 80.000 euros per contribuir a la reconstrucció de la Sierra Oeste de Madrid, una de les zones més castigades pels macroincendis que han afectat el centre de la península aquest estiu. La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ho ha fet públicamb un missatge d'agraïment a les xarxes socials, en què ha elogiat el gest del futbolista argentí i ha assegurat que espera poder-li agrair personalment la seva aportació: "Els madrilenys esperem rebre'l aviat per donar-li l'aplaudiment que es mereix", ha escrit.
La donació arriba després de la polèmica venda d'un àtic de luxe a Chamberí de la Comunitat de Madrid per «finançar la reconstrucció» pels incendi. A més, el govern madrileny continua centrant esforços en la recuperació de les zones afectades per uns incendis que han arrasat desenes de milers d'hectàrees i han obligat a evacuar milers de persones.
Un finançament polèmic
El gest de Messi coincideix amb la controvèrsia generada els darrers dies per la decisió del govern d'Isabel Díaz Ayuso de vendre un àtic de luxe de 500 metres quadrats al barri de Chamberí, juntament amb quatre immobles més. Això, l'endemà que El País publiqués la informació de l'adquisició de l'habitatge a la zona exclusiva de la capital de l'Estat i Isabel Díaz Ayuso justifiqués que es destinaria a "oficines de l'administració regional", un ús que la normativa de l'Ajuntament de Madrid no permet.
Després de la polèmica, el govern va rectificar i va anunciar que posaria l'immoble a la venda i que, segons el portaveu de l'executiu madrileny, Miguel Ángel García, obtindrien uns ingressos d'uns 20 milions d'euros, una quantitat que, segons va assegurar, es destinarà íntegrament a la reconstrucció de les zones devastades pels focs. La realitat, però, és que la normativa pressupostària vigent no permet vincular de manera directa els ingressos obtinguts per la venda de patrimoni públic a una despesa concreta, com seria la recuperació dels municipis afectats pels incendis.
Avancen les tasques de recuperació
Polèmica a banda, segons les dades facilitades pel govern madrileny, els equips desplegats sobre el terreny ja han retirat 550 metres cúbics de runa i estris, equivalents a 92 contenidors, i també 1.355 metres cúbics de restes vegetals, que omplen 226 contenidors més. Paral·lelament, s'ha posat en marxa un Servei d'Orientació Jurídica gratuït, com també un servei d'assessorament laboral. Mentrestant, el govern madrileny continua oferint allotjament i manutenció a 83 persones que encara no han pogut tornar a casa, així com a 33 animals de companyia, a més de distribuir 437.500 quilos de palla i farratge per alimentar el bestiar dels ramaders afectats pels incendis.