Una operadora del 112 va desatendre trucades d'emergència sobre agressions i menors atrapats

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha ratificat l'acomiadament disciplinari d'una operadora del telèfon d'emergències 112, destinada a la sala de Reus, per una sèrie d'incidències registrades entre el 16 de setembre i el 2 d'octubre del 2024, quan va donar per finalitzades diverses trucades d'emergència sense gestionar-les ni retornar-les. Entre els avisos descartats hi havia una baralla durant un enterrament al cementiri de Lleida, una agressió, persones que requerien assistència sanitària, un furt i dos menors atrapats en un ascensor.
En concret, els supervisors hi van detectar una quinzena d'actuacions incorrectes en què havia donat per finalitzades comunicacions sense aplicar el protocol establert. La resolució, dictada a finals de juny, explica que l'origen de l'expedient disciplinari va ser una incidència detectada pels responsables del 112CAT, que va motivar una revisió específica de les últimes trucades que l'operadora havia classificat com a no operatives.
La sala considera que la seva actuació va suposar una "clara deixadesa de funcions" que podia comprometre l'atenció d'emergències reals, ja que afectava directament la gestió de trucades d'emergència i podia perjudicar tant les persones que demanaven ajuda com el funcionament del servei.
Resolució del problema
La dona, en lloc de seguir el protocol d'atenció del 112, tallava converses i penjava el telèfon sense deixar acabar les explicacions de la persona afectada. Després, quan els afectats trucaven de nou, i els atenia un altre operador, rebien l'ajuda corresponent. La treballadora, però, defensa la seva innocència perquè havia superat totes les auditories mensuals de qualitat i les incidències detectades eren poques en comparació amb les aproximadament 150 trucades que gestionava diàriament. A més, afegeix que el soroll de la sala dificultava les converses i que les comunicacions es tancaven quan ja havia transcorregut el temps previst pel protocol.
Ara bé, malgrat els arguments de l'operadora, el TSJC rebutja les justificacions esgrimides i destaca que la treballadora, incorporada al servei el 2018, coneixia perfectament els protocols i havia rebut formació continuada, l'última el gener del 2024. També assenyala que no s'ha acreditat ni un nivell de soroll superior a l'habitual ni cap problema d'audició que justifiqués la seva actuació.