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Un carrer de Gràcia denuncia un sabotatge dies abans de la festa major

Societat

  • Carrer guarnit durant les festes de Gràcia en imatge d'arxiu -

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Publicat el 04 d’agost de 2026 a les 09:47

La Comissió de Festa Major del carrer la Perla ha denunciat un sabotatge a la persiana del seu local, que han omplert de silicona. En un comunicat, l'associació denuncia que es tracta d’una "acció deliberada" que n’ha impedit el "funcionament normal" i que suposa un "atac directe a la feina col·lectiva i voluntària que fem durant tot l’any" per tirar endavant la celebració.

Segons detallen, aquest diumenge van treballar al local i al carrer fent tasques de guarnit, en un ambient "tranquil i sense cap activitat festiva nocturna". "Cap veïna es va adreçar a nosaltres per expressar cap queixa o molèstia. Vam acabar la jornada després de sopar i vam tancar el local cap a quarts de dotze", afegeixen en una publicació a Instagram.

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