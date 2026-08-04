Un carrer de Gràcia denuncia un sabotatge dies abans de la festa major

La Comissió de Festa Major del carrer la Perla ha denunciat un sabotatge a la persiana del seu local, que han omplert de silicona. En un comunicat, l'associació denuncia que es tracta d’una "acció deliberada" que n’ha impedit el "funcionament normal" i que suposa un "atac directe a la feina col·lectiva i voluntària que fem durant tot l’any" per tirar endavant la celebració.\r\n\r\nSegons detallen, aquest diumenge van treballar al local i al carrer fent tasques de guarnit, en un ambient "tranquil i sense cap activitat festiva nocturna". "Cap veïna es va adreçar a nosaltres per expressar cap queixa o molèstia. Vam acabar la jornada després de sopar i vam tancar el local cap a quarts de dotze", afegeixen en una publicació a Instagram.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nPolítica\r\n\r\nEXCLUSIVA\r\n\r\nJaume Giró trenca definitivament amb Carles Puigdemont i es dona de baixa de Junts Ferran Casas i Manresa\r\n\r\n