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L'home que va aparèixer en un contenidor a Lloret de Mar va morir a trets

Societat

  • Imatge d'uns contenidors a la urbanització Lloret Blau on han trobat un cadàver -

ARA A PORTADA

Publicat el 03 d’agost de 2026 a les 18:30

L'home que va aparèixer mort divendres passat en un contenidor d'una urbanització de Lloret de Mar (Selva), a Lloret Blau, va morir a causa d'una arma de foc. Segons ha pogut saber l'ACN, els responsables del crim van disparar contra l'home, que té uns 30 anys, i el van abandonar en el contenidor de la urbanització fins que un veí va veure que sortia una extremitat i va donar l'alerta del que passava.

En les últimes hores ha transcendit que la família del jove ha engegat una campanya per poder repatriar el seu cos al seu país d'origen, Gàmbia. La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de Girona s'ha fet càrrec de la investigació per intentar esclarir el mòbil del crim i localitzar els responsables. El cas es troba sota secret de sumari, motiu pel qual no han transcendit més detalls sobre els fets.

Els Mossos van rebre l'avís divendres cap a dos quarts de cinc de la tarda que s'havia trobat el cos sense vida. Diverses dotacions dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Científica es van desplaçar al lloc dels fets per fer les comprovacions corresponents. En arribar, van determinar que la víctima era morta i es va posar en marxa una investigació policial. 

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