L'home que va aparèixer en un contenidor a Lloret de Mar va morir a trets

L'home que va aparèixer mort divendres passat en un contenidor d'una urbanització de Lloret de Mar (Selva), a Lloret Blau, va morir a causa d'una arma de foc. Segons ha pogut saber l'ACN, els responsables del crim van disparar contra l'home, que té uns 30 anys, i el van abandonar en el contenidor de la urbanització fins que un veí va veure que sortia una extremitat i va donar l'alerta del que passava.\r\n\r\nEn les últimes hores ha transcendit que la família del jove ha engegat una campanya per poder repatriar el seu cos al seu país d'origen, Gàmbia. La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de Girona s'ha fet càrrec de la investigació per intentar esclarir el mòbil del crim i localitzar els responsables. El cas es troba sota secret de sumari, motiu pel qual no han transcendit més detalls sobre els fets.\r\n\r\nEls Mossos van rebre l'avís divendres cap a dos quarts de cinc de la tarda que s'havia trobat el cos sense vida. Diverses dotacions dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Científica es van desplaçar al lloc dels fets per fer les comprovacions corresponents. En arribar, van determinar que la víctima era morta i es va posar en marxa una investigació policial. \r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nEls Mossos troben un cadàver en un contenidor de Lloret de Mar\r\n\r\n