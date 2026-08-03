Mor un home de 73 anys a la piscina municipal de Jorba

Un home de 73 anys va morir aquest diumenge a la piscina municipal de Jorba, a l'Anoia. Tot i que en un primer moment es va informar que la víctima havia patit un ofegament, Protecció Civil ha matisat que els serveis mèdics han determinat que la defunció respon a una malaltia cardiorespiratòria i està totalment deslligada de qualsevol accident de bany.
El telèfon d'emergències 112 va rebre l'avís a les 18.16 hores i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va mobilitzar dues ambulàncies, però no va poder fer res per salvar la vida de l'home. Els Mossos d'Esquadra també hi van desplaçar tres patrulles i van certificar la mort.
On s'ofega la gent a Catalunya?
Els set primers mesos de l'any, 17 persones han mort ofegades a la platja, 8 a la piscina i 6 en aigües interiors -rius, pantans i gorgs, principalment-. Destaca l'increment de defuncions a les piscines, que ja suposen un rècord fins al 18 de juliol des que Protecció Civil en té dades, el 2015. Les morts en aigües interiors també són superiors a l'habitual, només superades per les 7 del 2021. En tot cas, les platges continuen sent el principal lloc de risc pel que fa a ofegaments.
El perfil de víctima varia en funció de l'espai. A les platges, 10 de les 11 persones que s'han ofegat durant la campanya de bany són homes; a les piscines, cinc de les sis víctimes són dones. A les aigües interiors, en canvi, quatre dels sis ofegaments s'han produït amb menors d'edat o persones joves. Amb tot, Protecció Civil matisa que, més enllà dels perfils comuns, les casuístiques són molt variades.
La tercera causa de mort accidental
Els ofegaments són la tercera causa de mort accidental a Catalunya. La classificació està encapçalada, a molta distància de la resta, per les caigudes accidentals, que afecten especialment la població gran i provoquen entre 1.000 i 1.200 morts anuals. Els accidents de trànsit, que centren múltiples campanyes i als que es dediquen importants recursos públics, són la segona causa amb una mitjana de 204 morts els últims cinc anys.
L'última campanya d'estiu, entre Sant Joan i la tornada a l'escola el setembre, Catalunya va sumar 36 víctimes mortals a les carreteres, mentre que 28 van morir ofegades durant la temporada de bany. Això no obstant, la conscienciació pel que fa als perills de l'aigua és molt menor i, per això, Protecció Civil ha impulsat la campanya de prevenció A l’aigua, fem equip.