Detingut un home per agredir sexualment dues dones sense llar a Barcelona i Blanes

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 44 anys per agredir sexualment i robar dues dones sense llar a Blanes i Barcelona. La detenció es va produir a Barcelona el passat 24 de juliol. Quatre dies abans els agents van tenir coneixement que s'havia produït una agressió sexual en un descampat, durant la festa major de Blanes. Es tracta d'una zona propera a l'espai de les fires i on la víctima dorm habitualment.
L'agressor era treballador d'un firaire que el va contractar per ajudar-lo durant la fira. El detingut, però, va marxar de la feina sense avisar el firaire i, a més, li va robar diversos objectes mentre estava treballant per a ell.
L'agressor va conèixer la víctima poca estona abans d'agredir-la sexualment. Va ser un firaire que estava pels voltants qui va donar el crit d'alerta en veure que la víctima s'intentava defensar. En ser descobert, l'agressor va fugir corrent, però abans va robar 20 euros i un rellotge a la dona.
La investigació policial
A causa de la detecció de patrons similars de conducta, els Mossos van relacionar el fet de Blanes amb una agressió sexual que va tenir lloc a Barcelona el passat 2 de juliol, vora l'estació de Sants, també de matinada. La dona sense llar estava asseguda a un banc i el sospitós va començar a colpejar-la i la va obligar a marxar amb ell a una zona enjardinada per agredir-la sexualment. Com en el cas de Blanes, abans de marxar, va robar-li les pertinences, en aquest cas la bossa de mà, el mòbil i 65 euros.
L'home, amb antecedents i a qui també se li atribueix l'autoria d'una tercera agressió sexual comesa a Barcelona, va passar a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Blanes.