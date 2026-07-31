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Els Mossos troben un cadàver en un contenidor de Lloret de Mar

Societat

  • Imatge d'uns contenidors a la urbanització Lloret Blau on han trobat un cadàver -

ARA A PORTADA

Publicat el 31 de juliol de 2026 a les 19:44
Actualitzat el 31 de juliol de 2026 a les 19:45

Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'una persona de la qual s'ha trobat el cadàver en un contenidor de la urbanització Lloret Blau, a Lloret de Mar (Selva). Segons ha pogut saber l'Agència Catalana de Notícies (ACN), la policia catalana ha rebut l'avís cap a les 16.25 hores que s'havia trobat un cos. 

La Divisió d'Investigació Criminal s'ha desplaçat al lloc i s'ha fet càrrec de la investigació per si es tracta d'una mort violenta. A hores d'ara no ha transcendit més informació sobre el cadàver ni sobre les causes de la mort de la víctima.

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