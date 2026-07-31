Els Mossos troben un cadàver en un contenidor de Lloret de Mar

Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'una persona de la qual s'ha trobat el cadàver en un contenidor de la urbanització Lloret Blau, a Lloret de Mar (Selva). Segons ha pogut saber l'Agència Catalana de Notícies (ACN), la policia catalana ha rebut l'avís cap a les 16.25 hores que s'havia trobat un cos. \r\n\r\nLa Divisió d'Investigació Criminal s'ha desplaçat al lloc i s'ha fet càrrec de la investigació per si es tracta d'una mort violenta. A hores d'ara no ha transcendit més informació sobre el cadàver ni sobre les causes de la mort de la víctima.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nPresó provisional per l'acusat de matar la seva parella en un pis de Barcelona Gerard Mira\r\n\r\n