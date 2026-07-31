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Els Bombers estabilitzen l'incendi de la Vall d'Uixó

Societat

  • Els incendis de Castella i del País Valencià afronten hores clau -

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Publicat el 31 de juliol de 2026 a les 18:10

Els Bombers han aconseguit estabilitzar l'incendi forestal de la Vall d'Uixó, al País Valencià, però insisteixen que encara no està del tot controlat. El foc ha cremat gairebé 10.000 hectàrees i ha afectat un perímetre de prop de vuitanta quilòmetres. En concret, les flames han calcinat un 12% de la superfície del parc natural de la Serra d'Espadà. 

Davant l'estabilització de l'incendi, les autoritats han permès tornar la major part dels veïns desallotjats. Ara bé, els veïns d'Artana i Eslida, gairebé 2.800 persones, encara hauran d'esperar una mica per tornar a casa. 

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