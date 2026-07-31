Els Bombers estabilitzen l'incendi de la Vall d'Uixó

Els Bombers han aconseguit estabilitzar l'incendi forestal de la Vall d'Uixó, al País Valencià, però insisteixen que encara no està del tot controlat. El foc ha cremat gairebé 10.000 hectàrees i ha afectat un perímetre de prop de vuitanta quilòmetres. En concret, les flames han calcinat un 12% de la superfície del parc natural de la Serra d'Espadà. \r\n\r\nDavant l'estabilització de l'incendi, les autoritats han permès tornar la major part dels veïns desallotjats. Ara bé, els veïns d'Artana i Eslida, gairebé 2.800 persones, encara hauran d'esperar una mica per tornar a casa. \r\n\r\n\r\n\r\n\r\nTelevisió\r\nCrítiques als informatius d'À Punt per la «lenta» cobertura de l'incendi de la Vall d'Uixó Víctor Rodrigo\r\n\r\n