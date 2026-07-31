La gratuïtat dels bitllets no és suficient: Rodalies va perdre un 16% d'usuaris el primer trimestre

El 16% dels usuaris de Rodalies van optar per transports alternatius tot i la gratuïtat dels bitllets entre el gener i el juny del 2026. Les noves dades de Renfe confirmen una tendència per la qual Rodalies ha perdut el 25 % dels usuaris des del 2023. Les xifres el primer semestre suposa una caiguda de 8,9 milions de viatges, a més de la pèrdua d'un de cada quatre passatgers en dos anys.
Durant els mesos de gener i febrer, els usuaris de Rodalies van baixar fins a un 30%, la qual cosa mai havia succeït a la història del servei ferroviari català, deixant de banda l'any de la pandèmia de la Covid. Ara bé, Renfe veu incomparable les dades del 2026 amb les de l'any anterior, ja que consideren que hi ha hagut incidents a la infraestructura que han impedit la circulació de trens durant diversos dies. A més, l'empresa atribueix aquest descens a la por pels accidents de Adamuz i Gelida.
Només el mes d'abril, el nombre d'usuaris va créixer fins als 300.000 en relació amb l'any 2025. Malgrat el creixement, els mesos de maig i juny van tornar a registrar una davallada en la qual, en comparació amb el curs passat, es van perdre més de 2 milions d'usuaris.
El Govern i Renfe, optimistes malgrat el precedent
El Govern comparteix amb Renfe les perspectives optimistes. Des del mes de maig, quan es van donar per acabats els tancaments imprevistos de línies de Rodalies, l'executiu considera que el segon semestre de 2026 hauria de suposar un punt d'inflexió.
No obstant això, els primers compassos d'aquesta segona meitat d'any no semblen positius. L'esvoranc a les obres de soterrament de Montcada que va tornar a deixar fora de servei tres línies durant gairebé una setmana, serveixen de recordatori que la majoria dels problemes de Rodalies estan lluny de resoldre's. A més de l'incident a Vallbona, aquest divendres 31 de juliol s'ha produït una vaga de maquinistes que ha deixat Rodalies en serveis mínims.