Adif dona per reparat l'esvoranc de Montcada

Adif ha completat la reparació de l'esvoranc provocat dimecres durant les obres del soterrament de les vies a Montcada i aquest dissabte ha posat la infraestructura ferroviària a disposició de Rodalies perquè pugui iniciar les marxes blanques prèvies al restabliment del servei.
En un comunicat, l'empresa pública assegura que les auscultacions fetes des de l'incident no han detectat moviments del terreny ni afectacions a la plataforma ferroviària o als edificis de l'entorn. Per la seva banda, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha afirmat aquest dissabte que, si les comprovacions de seguretat continuen sent favorables, la circulació de les línies R2 i R11 es podria reprendre "amb tota probabilitat" la setmana vinent.
Segons ha informat, Adif manté actiu el sistema de monitoratge i continua la investigació tècnica per determinar les causes de l'esvoranc, que atribueix a una zona d'especial complexitat geològica i hidrogeològica. Per estabilitzar el terreny, ha utilitzat 365 metres cúbics de formigó i 1.930 metres cúbics de morter, en uns treballs que han mobilitzat més d'un centenar d'operaris des de dimecres i que s'han desenvolupat de manera ininterrompuda.
Paral·lelament, l'empresa assegura que aquest dissabte al matí també ha restituït el pas de l'aigua pel Rec Comtal a la zona afectada per l'esvoranc. L'empresa explica que, durant les tasques d'estabilització del terreny, va desviar el curs de l'aigua per evitar que afectés el rebliment amb morter i afirma que el cabal ja torna a circular "per restituir, a poc a poc, la completa normalitat".
Fins quan no hi haurà tren?
Segons ha pogut saber Nació, Renfe informarà demà diumenge de la viabilitat per poder tornar a fer circular combois. Després de l'enfonsament de terres, Adif va intervenir per assegurar el terreny mitjançant el farciment de la paret inferior del pou mitjançant 365 metres cúbics de formigó i va iniciar els treballs per cobrir l'ensulsiada, i una vegada estabilitzat el fons del pou, es van posicionar fins a dues bombes en la proximitat de la zona de l'enfonsament que han abocat 1.930 metres cúbics de morter, treballant durant 24 hores al dia.
El morter i el formigó ha estat subministrat per 4 plantes de diferents empreses que ha estat transportat per camions formigonera que han realitzat fins a 320 viatges. Una vegada finalitzats aquests treballs de farcit i consolidació de la foradada i el seu entorn, s'han realitzat altres proves i assajos sobre la plataforma ferroviària per comprovar la seva integritat, com a assajos amb penetròmetres, sísmica i s'ha passat un georradar.