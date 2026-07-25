Unifiquen l'extinció dels incendis de Madrid i Àvila després de cremar 25.000 hectàrees

La Unitat Militar d'Emergències (UME) ha unificat el comandament dels grans incendis que afecten Madrid i Àvila davant la probable confluència dels dos focs. L'objectiu és coordinar la resposta com si es tractés d'un únic incendi i guanyar eficàcia en les tasques d'extinció, després que les flames hagin arrasat prop de 25.000 hectàrees i hagin obligat a evacuar o confinar més de 63.000 persones. Així i tot, 'evolució del foc durant la nit ha estat positiva, amb un descens del vent i un augment de la humitat. \r\n\r\nDes del centre de comandament, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha advertit que encara queden "hores complexes", però ha assegurat que la baixada de les temperatures i la previsió meteorològica obren "una finestra d'oportunitat" aquest cap de setmana per estabilitzar la situació. També ha reclamat un pacte d'Estat contra el canvi climàtic i ha garantit suport als municipis afectats per a la reconstrucció.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nAyuso sí que cedeix a Sánchez la gestió del incendis a Madrid Marc Orts i Cussó\r\n\r\n