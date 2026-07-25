Catalunya i el Vietnam reforcen la cooperació en innovació amb un nou acord empresarial

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha escenificat aquest dissabte a Hanoi un nou pas en l'estratègia d'internacionalització de l'economia catalana amb la signatura d'un acord entre l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa (Acció) i el Centre Nacional d'Innovació del Vietnam (NIC). L'entesa pretén reforçar la col·laboració entre empreses, universitats i centres de recerca dels dos territoris per impulsar projectes vinculats a la tecnologia i la innovació.
L'acord, formalitzat pel conseller delegat d'Acció, Jaume Baró, estableix un marc de cooperació perquè les empreses catalanes puguin connectar amb grans corporacions vietnamites i conèixer de primera mà els seus reptes tecnològics. Alhora, les companyies del país asiàtic també podran accedir a l'ecosistema innovador català, amb l'objectiu de generar aliances empresarials i noves oportunitats de negoci.
Entre les iniciatives previstes hi ha programes d'acceleració i d'immersió per a empreses emergents, així com la promoció de projectes conjunts entre institucions acadèmiques, centres d'R+D i el teixit empresarial. La col·laboració se centrarà especialment en sectors considerats estratègics, com la salut, l'alimentació, la mobilitat, l'energia, l'audiovisual i els videojocs.
Durant la seva intervenció Illa ha defensat que la visita institucional al Vietnam ha de servir per "estrènyer" les relacions entre els dos països, no només des del punt de vista econòmic, sinó també institucional i cultural. El president ha visitat les instal·lacions del Centre Nacional d'Innovació acompanyat de l'ambaixadora d'Espanya al Vietnam, Carmen Cano de Lasala.
Un centre clau per a la innovació del Vietnam
El Vietnam National Innovation Center és un organisme públic dependent del Ministeri de Finances del Vietnam encarregat d'impulsar l'ecosistema innovador del país. El centre actua com a punt de connexió entre el govern vietnamita, empreses, universitats, centres de recerca, inversors i empreses emergents, amb l'objectiu d'accelerar la transformació tecnològica i atreure inversió internacional. L'acord amb Acció s'emmarca en aquesta estratègia i busca "facilitar la transferència de coneixement" i la cooperació empresarial entre Catalunya i el Vietnam en àmbits d'alt valor afegit.
Visita a la multinacional catalana Simon
En el primer dia de la seva agenda institucional al Vietnam, Illa també ha visitat la multinacional catalana Simon, dedicada a la fabricació de material elèctric i solucions tecnològiques en il·luminació i connectivitat. La companyia va inaugurar el 2022 una planta de producció al país asiàtic, des d'on fabrica i distribueix equips elèctrics, sistemes d'il·luminació LED i dispositius intel·ligents per a diversos mercats. La trobada forma part de la ronda de visites que el president està fent a empreses catalanes implantades al Vietnam, amb l'objectiu de conèixer la seva activitat sobre el terreny i reforçar els vincles econòmics entre Catalunya i aquest mercat emergent del sud-est asiàtic.