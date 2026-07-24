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USTEC acusa el Govern d'ocultar el «nyap» de les proves PISA per evitar el debat públic

Societat

  • Una de les aules de Biologia, de la UB, ha acollit exàmens PAU.

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Publicat el 24 de juliol de 2026 a les 20:49
Actualitzat el 24 de juliol de 2026 a les 21:07

El sindicat USTEC-STEs ha acusat el Govern d'haver ocultat durant mesos la incidència detectada en les proves PISA 2025, que impedeix comparar els resultats de Catalunya amb els d'altres territoris. L'organització denuncia que l'executiu va mantenir el silenci mentre "feia propaganda amb l'OCDE" i considera que fer pública la informació a finals de juliol respon a una voluntat d'"evitar el debat públic".

El sindicat critica que el Departament d'Educació no garantís una aplicació rigorosa de les proves i recorda que la mostra va excloure un 23,2% de l'alumnat, molt per sobre del límit del 5% fixat per l'OCDE. També lamenta que bona part dels estudiants exclosos tinguessin necessitats educatives especials o un domini insuficient de la llengua.

Per la seva banda, Equitat.org ha qualificat la incidència d'"alarmant", però ha advertit que no pot servir d'excusa per ajornar les reformes del sistema educatiu. L'entitat reclama més recursos per als centres amb més complexitat i mesures per reduir les desigualtats educatives.

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