Una incidència invalida els resultats catalans de les proves PISA

Els resultats de les proves PISA a Catalunya no seran vàlids. Així ho ha anunciat el Departament d'Educació, que ha informat d'una "incidència tècnica" en l'aplicació dels exàmens del 2025 que farà que els resultats no siguin comparables ni amb altres territoris ni amb la sèrie catalana. En concret, la mostra de les proves fetes entre el 31 de març i el 16 de maig va tenir un índex d'exempció -taxa d'alumnes que es queden fora per diverses raons- del 23,2% de mitjana, molt per sobre del màxim del 5% recomanat per l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament (OCDE). La informació ha estat comunicada pel Departament i pel Ministeri aquest divendres en una trobada amb mitjans.
En xifres absolutes, un total de 591 alumnes van quedar exempts. D'aquests, sis van ser per discapacitat física, 493 per discapacitat cognitiva, conductual o emocional; i 92 per domini insuficient de la llengua. Educació ha obert diligències informatives per esclarir per què va passar això. La directora general de Currículum i Desenvolupament Professional, Sònia Fernández Cuenca, ha apuntat a "un problema de representativitat estadística”. De totes formes, Fernández ha remarcat que Catalunya apareixerà a l’informe estatal de PISA en una acotació tècnica respecte a la resta de territoris.
El diagnòstic de la incidència
Les dues administracions han explicat el procediment que pot haver fallat. El Ministeri d'Educació és envia el llistat de centres amb alumnat nascut el 2009 que li han fet arribar prèviament les comunitats, deixant fora els d'educació especial. Una empresa contractada per l'OCDE s'encarrega de fer una selecció mostral aleatòria i determina quins centres han de fer les proves a Espanya. Aquesta informació es retorna a les comunitats, que són les que informen els centres educatius seleccionats, un total de 51 a Catalunya.
Llavors es fa la selecció dels alumnes. Els centres comuniquen al Ministeri el llistat d'alumnes, l'administració estatal envia el cens, i l'OCDE, amb una altra empresa, fa la mostra aleatòria de l'alumnat. És en el moment de l'aplicació de les proves quan els centres decideixen, aplicant els criteris de l'OCDE i amb el coneixement que tenen dels alumnes, quins estudiants queden exclosos de la prova. A Catalunya es va determinar que el cens d'alumnes que havia de fer les proves era de 2.545, però els centres van excloure'n 591. Ara, Educació admet que no es va fer una validació prèvia de les exempcions que s'havien aplicat, que va fer que la taxa es disparés.
Coincidència amb les proves de final d'etapa
Des de la conselleria han explicat que la realització de les proves PISA van coincidir en el temps amb les de final d'etapa a l'ESO, que es van fer el 10 i 11 d'abril. Els criteris d'exempció d'unes i altres proves són diferents, ja que a les de final d'etapa sí que queden exclosos tots els alumnes amb necessitats educatives especials, mentre que en el cas de les proves de l'OCDE es determina que s'ha de fer una valoració individual i tenir aquestes necessitats no implica l'exempció automàtica.
D'altra banda, des d'Educació han informat també que en el moment en què es van fer les proves PISA el sistema es trobava en un procés de transició, pel canvi del Consell Superior d'Avaluació a la nova Agència d'Avaluació i Prospectiva. La conseqüència d'aquesta alteració en la mostra ha fet que aquesta perdi representativitat i que no permeti la comparació, segons han indicat les mateixes fonts. Han afegit que aquestes incidències s'havien donat anteriorment en altres països.
Una comissió i investigació oberta
Per evitar que això torni a passar, el Govern ha creat una comissió de coordinació de proves i estudis d’avaluació per tal de fer una "supervisió exhaustiva" de les mostres de les proves d’avaluació a tot Catalunya. Serà un òrgan col·legiat de caràcter tècnic, integrat al Departament i adscrit a la secretaria de millora educativa, i estarà integrada per una presidència i sis vocalies. Els representants del Departament han destacat que la incidència tècnica es tracta d’un "fet aïllat", ja que aquest darrer any ja s’han portat a terme altres proves d’avaluació i en cap d’elles s’han reproduït aquestes incidències.