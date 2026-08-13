Vueling recupera la connexió Barcelona-Madrid a l’octubre amb 11 vols setmanals

Vueling ha anunciat aquest dijous que reprendrà la connexió entre Barcelona i Madrid a partir del 5 d’octubre. Tal com ha indicat la companyia, durant la major part d’octubre la ruta comptarà amb deu freqüències setmanals i dos vols diaris, un al matí i un a la tarda, de dilluns a dijous, a més d’un vol els divendres i un altre els diumenges.
D'aquesta manera, es recupera una connexió que ja es va posar en marxa al febrer. Els vols ja estan a la venda fins al 29 de març de 2027. A partir del 31 d’octubre, la connexió incorporarà també els dissabtes i passarà a oferir onze freqüències setmanals, mantenint el doble vol diari de dilluns a dijous per facilitar els viatges d’anada i tornada en el mateix dia. Un canvi que Vueling ha justificat en l'increment de la demanda entre els clients que viatgen per feina.
Durant el mes d’octubre, les sortides del matí entre dilluns i dijous des de l’aeroport de Barcelona-El Prat seran entre les 7.20 i les 7.30 hores, i entre les 9.25 i les 9.40 hores des de l’aeroport de Madrid-Barajas. A la tarda, els vols sortiran a les 18.35 hores des de Barcelona i entre les 20.35 i les 20.45 hores des de Madrid. També durant el mes d’octubre, els divendres la connexió s’operarà des de Barcelona a les 18.35 hores i tornarà des de Madrid a les 20.35 h, mentre que el diumenge sortirà a les 16.45 h des de la capital catalana i a les 18.50 h des de Madrid.
“Vueling torna a adaptar la seva oferta, com ja va fer entre el 9 i el 22 de febrer, per contribuir a reforçar la connectivitat i facilitar els viatges entre ambdues ciutats. L’operativa es va ampliar posteriorment fins al 29 de març per atendre l’alt volum de desplaçaments durant aquelles setmanes, coincidint també amb la celebració a Barcelona de grans esdeveniments com els premis Goya, el Mobile World Congress o la fira Alimentària”, indiquen des de la companyia.