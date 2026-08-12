L'Aeroport del Prat encadena set mesos de rècord de passatgers

L'Aeroport de Barcelona-El Prat va transportar 5.871.137 passatgers durant el juliol del 2026, un 6% més que en el mateix mes de l’any passat, segons dades publicades aquest dimecres per Aena. Aquesta xifra és un nou màxim mai vist en un mes de juliol i suposa que la infraestructura aèria continua batent rècords en tots els mesos del 2026 sense cap excepció. En l’acumulat entre gener i juliol, l’aeroport del Prat va sumar més de 34,2 milions de passatgers, un rècord en la sèrie històrica, amb un creixement interanual del 4,6%.
Durant el mes de juliol, d'acord amb les xifres presentades aquest dimecres, es van gestionar 35.886 vols des del Prat tant de passatgers com de logística, un 6,6% més interanual, i es van transportar 20.435 tones de mercaderies, un 8,1% més. De tots els viatgers registrats al juliol, 5.862.148 van correspondre a passatgers comercials, un 6% més, i d’aquests 4.531.980 van viatjar en vols internacionals, un 7,6% interanual més. D’altra banda, 1.330.168 passatgers es van moure en vols dins de l’Estat espanyol, amb un creixement interanual del 0,6% en aquest trànsit.
En el còmput anual entre gener i juliol, del total de passatgers, 34.189.479 han viatjat en vols comercials (+4,7%), i d’aquests, el nombre de viatgers internacionals ha estat de 25.875.282 (+5,7%). Pel que fa als vols dins de l’Estat espanyol, en els set primers mesos de 2026 han passat per l'aeroport 8.314.197 passatgers (+1,6%).
Girona cau i Reus creix
Més enllà de l'Aeroport del Prat, entre la resta dels aeroports catalans, l’aeroport de Girona-Costa Brava va tenir 320.926 viatgers el juliol, la qual cosa suposa un 1,9% menys que el mateix mes de l’any passat. Aquesta infraestructura acumula des de l’abril quatre mesos de caigudes interanuals en passatgers.
En canvi, l’aeroport de Reus va incrementar en un 6,1% interanual el nombre de passatgers el juliol, amb un total de 235.986 registres. És la xifra més alta de viatgers en un sol mes en aquest aeroport de la sèrie històrica, superant l’anterior màxim de 232.747 passatgers de l’agost de l’any del 2025.