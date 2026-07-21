L'entrada dels Mossos a ports i aeroports s'ajorna sense data

No hi haurà junta de seguretat durant el juliol i, per tant, l'entrada dels Mossos d'Esquadra als ports i aeroports torna a ajornar-se sense data. Així ho ha anunciat la portaveu del Govern, Sílvia Paneque, en la roda de premsa posterior al consell d'executiu d'aquest dimarts. La consellera de Territori ha admès que inicialment s'havia transmès la possibilitat que la junta se celebrés aquest mes de juliol, però que ara no està previst. Paneque ha assegurat que el Departament d'Interior continua treballant amb aquest objectiu i que espera avenços al segon semestre de l'any, tot i que ha matisat que això no suposa la fixació de cap data ni cap calendari.
La qüestió formava part de l'acord pels pressupostos entre el PSC i ERC. De fet, els republicans han preguntat a Salvador Illa en fins a dues vegades consecutives durant els plens del Parlament celebrats aquest mes. El president, en els dos casos, va dir que garantiria el compliment de tots els acords però va rebutjar posar cap data. Els republicans demanaven la convocatòria de la junta de seguretat amb el Ministeri de l'Interior per concretar aquest acord, que s'havia de fer a principis de 2025 i s'ha anat refredant amb el pas dels mesos.
Una de les primeres polèmiques de la legislatura va ser la decisió d'aturar un acord que estava pràcticament fet perquè els Mossos aconseguissin la competència en ports i aeroports. L'argument va ser, aleshores, que calia ampliar més la plantilla. Davant del malestar d'ERC, Illa va rectificar de manera implícita per no encendre els socis en els primers compassos del mandat. A l'equador de la legislatura, l'acord encara no s'ha materialitzat. En el cas dels ports, ja s'havia explicitat la competència dels Mossos durant la Copa Amèrica de Vela. L'acord incloïa funcions d'investigació dels Mossos en el litoral immediat del mar. Als aeroports, la policia catalana ja hi és present, però només fins a facturació. Amb el traspàs, sobre el paper, es dona competència més enllà dels controls, on ara hi ha la Guàrdia Civil.
Una junta de seguretat que no va ser
Què ha passat? La història està plena de compromisos que s'han anat refredant amb el pas dels mesos. El Govern va dir primer que no era el moment d'abordar les competències en ports i aeroports perquè els Mossos no tenien els efectius necessaris. Unes setmanes més tard, Illa es comprometia la Parlament a convocar una junta de seguretat a principis de 2025 per signar el traspàs de les competències, en la línia del que exigia ERC, mentre s'anava ampliant la plantilla de policies. L'acord pels pressupostos marca que s'arribarà a 25.000 agents per al 2030, xifra que facilita l'efectivitat del traspàs de la seguretat ciutadana.
Però ni rastre de la junta de seguretat que havia de segellar l'acord. Primerament la consellera d'Interior, Núria Parlon, va dir que la policia catalana assumiria les noves competències al setembre de 2025. "Necessitem més temps per preparar l'estructura", deia aleshores Parlon. I uns mesos després, va admetre que seria més tard, perquè l'executiu treballava en un projecte de llei per oferir més garanties davant futures impugnacions, un escenari previsible tenint en compte que qualsevol cessió de competències a Catalunya acostuma a generar tensions. A meitat del 2026, el més calent és a l'aigüera i la Guàrdia Civil continua com a protagonista a ports i aeroports.