David Madí defensa pactar amb Aliança Catalana: «Pot funcionar»

David Madí, exdirigent de Convergència (CDC) que ara es dedica al món dels negocis, ha defensat aquest dilluns en una entrevista a La Vanguardia que cal explorar l'opció d'arribar a pactes amb Aliança Catalana. Madí, que forma part de l'entorn de Junts i que, en el seu moment, va ser el superassessor de l'expresident Mas, assegura que no és partidari dels "cordons sanitaris" i que cal buscar l'entesa amb les diferents formacions, fins i tot la de Sílvia Orriols. Segons assegura, alguns pactes amb l'agrupació d'extrema dreta en l'àmbit local "poden funcionar", mentre que d'altres "no". És a dir, considera que en algunes ocasions, és positiu pactar-hi.
Preguntat per si Junts hauria de pactar amb els socialistes en l'àmbit local, Madí no es mulla tant i augura que la legislatura d'enguany "té pinta d'acabar convulsament". Davant d'aquesta situació, insta els diferents partits -Junts i PSC- a analitzar per què ha fracassat, en cas de fer-ho, i si hi havia la possibilitat de construir des del pacte. Tot i que la legislatura encara no ha acabat, en aquesta entrevista Madí afirma que la legislatura ha fracassat "en part per personalismes i en part per falta d'ambició" i per, segons explica, tirar-se a la baralla com a instrument polític bàsic.
Sobre la llei d'amnistia i la seva influència, ha assenyalat que "un dels problemes greus d'Espanya és la juristocràcia" perquè afirma que en l'última dècada s'ha donat als jutges les claus del qual qualifica de problema perquè ho resolguin i aquests no les volen perdre, i veu l'amnistia com una prova d'això. També ha expressat que Convergència era un partit capaç d'aglutinar sectors molt diversos: "Molta gent enyora l'espai que ocupava, d'un catalanisme sobiranista, centrat, constructiu. Confio que els països a vegades cometen errors, però els corregeixen".