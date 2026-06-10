La immigració (i no la independència) explica la fuga de vots de Junts cap a Aliança Catalana

Noves pistes per entendre la fuga de vots de Junts cap a Aliança Catalana que reflecteixen les enquestes. Una investigació conclou que la fuga de vots del partit de Carles Puigdemont cap al de Sílvia Orriols s'explica per la carpeta de la immigració i no pas per la de la independència. Així ho apunta un estudi elaborat per Javier Martínez-Cantó, investigador de l'Institut de Polítiques i Béns Públics del Centre Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) i Julià Tudó, investigador de Política Comparada de la Universitat de Bergen (Noruega) que s'ha presentat aquest dimecres a la seu de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS) a Barcelona.
Una de les conclusions de l'estudi, que ha analitzat dades electorals i d'enquestes del 2024, és que el votant de Junts que va marxar cap a Aliança era perquè prioritzava el tema de la immigració per sobre del conflicte nacional. Dit d'altra manera, els votants de Puigdemont li mantenen la confiança si prioritzen la independència mentre que marxen cap a l'opció d'Orriols si la seva prioritat és la immigració. Si bé les dades són de fa dos anys, els investigadors entenen que la lògica es mantindrà perquè Junts continua en la lògica de resolució del procés -fonamentada en el retorn de Puigdemont- mentre que Aliança explota l'agenda antiimmigració.
La "particularitat catalana" amb Vox i Aliança
Els investigadors volen analitzar la "particularitat catalana" que consideren que implica la presència de dos partits de dreta radical en un mateix Parlament. En primer lloc, constaten que hi ha tres factors en els quals coincideixen: el nativisme, entès com una divisió entre nacionals i estrangers; l'autoritarisme basat en l'exigència d'ordre i amb una visió tradicional de la societat; i el populisme, que consisteix en situar un conflicte entre les elits i els pobres. L'element que els separa? Doncs és molt clar: el catalanisme o l'independentisme contra l'espanyolisme o l'unionisme.
L'estudi amplia també els elements programàtics en què es troben i discrepen Vox i Aliança. Els investigadors detecten que totes dues formacions es posen d'acord en vincular la inseguretat amb la immigració. També fan "xovinisme del benestar" en el sentit de restringir els beneficis socials només als nacionals i excloent-ne els estrangers. Al Parlament, fa unes setmanes, Vox hi va portar la "prioritat nacional" i Aliança només la va refusar justificant que calia que fos "catalana i no espanyola". En l'aspecte econòmic, Orriols i Ignacio Garriga també es troben en les retallades fiscals i la defensa del liberalisme.
I els factors de discrepància? Doncs el més clar és el tema nacional, evidentment, però n'hi ha d'altres. Un d'ells és l'educació, on Aliança se centra en la defensa de la llengua catalana a les aules. En la carpeta del gènere també hi ha diferències evidents. Vox és clarament conservador i tradicional, mentre que Aliança abraça els conceptes del "femonacionalisme" i l'"homonacionalisme". Què significa això? Doncs la defensa dels drets de les dones i del col·lectiu LGTBI per situar-los en contraposició als elements de la cultura islàmica. Aliança i Vox tampoc es troben en el canvi climàtic, ja que els primers l'admeten i són favorables a les renovables, mentre que els segons el neguen.
El perfil del votant s'assembla
Els investigadors també han detectat que el perfil de votant de Vox i Aliança comparteix certs patrons. En primer lloc, sol ser un votant més masculí que no pas femení, un tret habitual en partits de dreta radical d'Europa, i també tenen una edat mitjana que ronda els 40-45 anys. Els votants més joves i els més grans serien els que tenen menys números d'apostar per Vox i Aliança. En els dos casos es detecta també un nivell educatiu mitjà i, com ja havien apuntat, el gran predictor del vot és la carpeta de la immigració, però sempre condicionada al factor identitari per acabar decidint-se entre el suport a Vox i a Aliança.
Ara bé, també hi ha diferències. Vox té més suport en la ciutadania desocupada mentre que el d'Aliança el té en gent ocupada. El votant de Vox també és més catòlic que no pas el d'Aliança. En el cas del de Vox, però, prioritza tant el conflicte nacional com la immigració i la fuga de vots del PP cap al partit de Garriga es produeix pels dos factors. Dit d'altra manera, Vox recull vot del PP desencantat amb la gestió migratòria dels populars, però també qui consideren que són poc espanyolistes. Si el votant se sent tant espanyol com català, es decanta abans per Vox que no per Aliança.