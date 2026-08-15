El PSC vol fer «tot el que estigui a les seves mans» per evitar que l'extrema dreta lideri els governs locals

El PSC vol fer "tot el que estigui a les seves mans" per evitar que Vox i Aliança Catalana liderin o condicionin els governs locals sorgits de les eleccions municipals de l'any que ve. Ho verbalitza el president dels socialistes al Parlament, Ferran Pedret, en una entrevista a l'ACN: "Farem tot el que estigui a les nostres mans per barrar el pas a les extremes dretes en qualsevol govern municipal". De fet, el líder parlamentari mira cap a les files de Junts i els adverteix que "oferir una pàtina de respectabilitat institucional" als discursos de l'extrema dreta és "contraproduent".
"Sempre hem prioritzat acords de progrés", rememora el líder parlamentari del PSC-Units, que si bé reconeix certes "circumstàncies locals" que han afavorit "altres combinacions" de pacte, això no obre la porta a negociar amb l'extrema dreta. "El compromís del PSC és absolut en aquest sentit", sentencia.
Les declaracions de Pedret arriben mesos després que els aleshores regidors socialistes a l'Ajuntament de Ripoll -governat per la presidenta d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols- s'abstinguessin en la votació del pressupost municipal. Aquest moviment va esquerdar la relació entre la federació del PSC a les comarques gironines i l'agrupació local, que va quedar dissolta.
Confiança en tenir "més candidatures i més sòlides"
Pedret radiografia l'estratègia municipalista del PSC i considera que podran "muntar més candidatures i més sòlides" en totes les demarcacions catalanes, fins i tot en els territoris on, històricament, als socialistes els "ha costat més implantar-se". De fet, a mitjan juny la comissió electoral del PSC va validar més de 120 candidats a tot Catalunya, com el cap de llista a Olot, Joan Manuel Robles, o a Badalona, Fernando Carrera.
Malgrat tot, els socialistes mantenen la incògnita en ciutats com Girona, on el nom de la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, sona per tornar a ser la cara visible dels socialistes després de guanyar les eleccions del 2023. Pedret, però, assegura "no conèixer cap cas" d'algun membre del Govern que rumiï saltar a la política municipal.
"Continuarem enfrontant-nos amb Vox i Aliança"
Pedret, que assegura que si pertanyés a una "formació conservadora tradicional" procuraria "veure què ha passat en altres moments i latituds" amb relació a l'extrema dreta per extreure'n "exemples de què fer i què no", es compromet a "continuar enfrontant-se" amb els discursos i les apostes polítiques de Vox i Aliança. "El que fem és (…) procurar de convèncer les persones que diuen que els volen votar que les polítiques que proposen són equivocades i que ens condueixen a autèntics desastres", il·lustra. Així mateix, rebutja frontalment que el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el PSC en conjunt confrontin la líder d'Aliança, Sílvia Orriols, per desgastar l'independentisme. "És radicalment fals", assevera Pedret.