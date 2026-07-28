El PSC fa números i constata que té una «majoria sòlida» al Parlament

El PSC lidera un Govern en minoria, però la sensació del partit és que tenen una "majoria sòlida" al Parlament. Aquesta és la principal conclusió que extreuen els socialistes després de fer números dels dos primers anys de legislatura, on han aprovat el 98% de l'agenda legislativa i han coincidit en un 87% dels casos amb la majoria de la investidura de Salvador Illa. Són dades que han aportat aquest dimarts fonts parlamentàries del PSC i que mostren que, de les 127 votacions portades pel PSC o el Govern al ple, n'han aprovat 107 amb ERC i els Comuns, el que representa un 84% del total.
Quantitativament, els socialistes han portat un total de 47 iniciatives a votació i han aconseguit guanyar-ne 46, amb l'única excepció de la taxa turística, que després va tirar endavant amb una reformulació. Aquestes dades, segons el PSC, demostren que malgrat que el Govern té només 42 diputats i opera en minoria parlamentària, realment existeix una "sòlida majoria parlamentària" que dista dels discursos de l'oposició apuntant a la feblesa de l'executiu. Les mateixes fonts preveuen que mentre s'apropin les eleccions el to anirà pujant, però reiteren que a efectes pràctics hi ha "estabilitat parlamentària".
Des del PSC també subratllen que la quantitat de votacions perdudes, siguin de caràcter legislatiu o relatives a mocions, és molt baixa: és d'un 3,76% quan el PSC vota "no" i, malgrat tot, el punt s'aprova, i és d'un 0,07% quan els socialistes voten "sí" i la carpeta no prospera. Cal remarcar que aquesta anàlisi és quantitativa però no entra al valor qualitatiu o al pes polític de cada mesura aprovada. En tot cas, per al PSC, l'èxit prou elevat de les seves mesures demostra una "alta capacitat" per poder situar la seva agenda al centre i aconseguir els suports de la cambra.
Coincidències en les mocions
Una altra de les dades que aporten des del PSC són les coincidències en les mocions. Els socialistes no solen presentar-ne tantes com l'oposició, ja que són el partit de Govern, però celebren que hi ha una coincidències del 69% amb ERC i els Comuns. Si s'hi incorpora la CUP, els quatre partits d'esquerres han aconseguit un 64% de coincidència en els més de 3.000 punts que s'han votat durant la legislatura. Cal dir que molts dels casos són de coincidència espontània, és a dir, que cada partit vota sense saber necessàriament el posicionament de l'altre.
En aquestes mocions, sempre amb dades dels socialistes, s'entenen algunes de les aliances parlamentàries. Per exemple, els partits d'esquerres tenen alts percentatges de coincidència: ERC i els Comuns coincideixen en un 89% de les votacions mentre que ERC i la CUP ho fan en un 86% i els Comuns i la CUP fins a un 88%. La coincidència del PSC amb els seus socis és del 74% amb ERC mentre que és del 71% amb els Comuns. Els socialistes coincideixen amb Junts en un 68% dels casos i els juntaires també voten plegats amb ERC en un 78% dels punts i un 71% amb la CUP.
A la banda de les discrepàncies no hi ha cap sorpresa: Vox és el partit que té un percentatge més baix de coincidència amb tots els partits d'esquerres, amb una mitjana d'entre el 23 i el 28% del mateix vot en les mocions. El percentatge més alt de coincidència amb Aliança Catalana pertany a Junts, amb un 61,53 % del total de les votacions de mocions. Entre Aliança Catalana i Vox és del 48,35 % i, entre Vox i el PP, del 71,19%. Els principals partits de la cambra han optat per tombar qualsevol iniciativa de l'extrema dreta, però és evident que es pot produir també una coincidència espontània en les mocions.
Carpetes pendents
Les fonts socialistes situen a l'horitzó del curs vinent la reforma del reglament del Parlament, que s'aborda aquest dimarts en una reunió a la cambra en plena polèmica pels expedients contra Sílvia Orriols i Vox. També hi ha la llei de memòria democràtica, que s'espera que es pugui portar al ple durant la tardor, i diverses proposicions de llei, com la de mesures per accelerar la construcció d'habitatge protegit -compartida i presentada recentment amb els Comuns- o la de limitació de la compra especulativa d'habitatge, impulsada pels de Jéssica Albiach però ara pendent del Consell de Garanties Estatutàries.