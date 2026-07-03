El PSC defensa «coordinar una unitat d'acció» amb les esquerres davant l'onada ultra

El PSC ha obert la porta a pactar un programa de mínims amb els partits d'esquerres de cara a les eleccions. Així ho ha dit el president del grup socialista al Parlament, Ferran Pedret, en un debat organitzat per la Universitat Progressista d'Estiu de Catalunya (UPEC), per abordar com les esquerres poden frenar l'ascens de l'extrema dreta. Amb Pedret, hi han participat també la dirigent d'ERC Laura Pelay, el candidat dels Comuns a l'alcaldia de Barcelona, Gerardo Pisarello, i la diputada de la CUP Laure Vega. Mentre Gabriel Rufián alimenta el front d'esquerres, Pedret ha dit que veuria bé una entesa programàtica amb mínims comuns, més que no pas una aliança electoral, que considera que no aniria bé amb l'actual sistema electoral. "Hem de ser capaços de coordinar una unitat d'acció davant d'una ofensiva contra la raó democràtica", ha dit, i ha demanat "resistir per avançar en les condicions materials de la gent". \r\n\r\n\r\n\r\n\r\nPolítica\r\nRufián acota el seu front: liderat per l'esquerra sobiranista i amb dret a l'autodeterminació Lluís Girona Boffi\r\n\r\n