Rufián acota el seu front: liderat per l'esquerra sobiranista i amb dret a l'autodeterminació

Un front liderat per les esquerres sobiranistes i amb un programa comú que tingui el dret a l'autodeterminació com un dels seus punts centrals: aquest és l'acotament que ha fet Gabriel Rufián a la seva proposta unitària per a les eleccions espanyoles de l'any vinent. Ho ha dit com a reacció a la crisi de Sumar, que aquest mateix dimecres ha vist com la seva coordinadora dimitia i que encara no té candidat amb els comicis cada cop més a prop. El cap de files d'ERC a Madrid ha dit davant aquesta situació a l'esquerra espanyola que cal crear un altre "espai votable" que la substitueixi o preveu que l'esquerra serà marginal a l'Estat durant uns quants anys amb la previsible arribada del PP de la mà de Vox a la Moncloa.
Rufián ha proposat un programa comú liderat per les esquerres sobiranistes -sense tancar la porta a altres formacions- que tingui tres eixos elementals: l'habitatge, les condicions de vida de la ciutadania i el dret a l'autodeterminació. "Qui cregui que la seva bandera (i el seu bon resultat electoral particular) el protegirà, o és un inconscient o és un negligent", ha apuntat en una publicació a X. D'aquesta manera, Rufián planteja que les bones expectatives electorals de formacions com Bildu, el BNG o la pròpia ERC no serviran per a res si la dreta es posa al capdavant del govern espanyol. Cal recordar que les formacions arrelades al territori estan passant per davant de l'esquerra estatal en eleccions com les de l'Aragó amb la CHA o les d'Andalusia amb Endavant.
El líder republicà a Madrid ha afegit que és partidari de "confluències de col·laboració mútua" província a província, amb "generositat" i amb la "calculadora a la mà". Si bé no ha deixat clar quina seria la fórmula d'aquestes confluències, ha proposat que si no hi ha acord en alguna de les demarcacions se celebrin unes eleccions primàries. Altre cop, no ha detallat si aquest procés de tria de candidat s'hauria de fer entre les militàncies dels partits, de manera compartida o en solitari, o si hi hauria d'haver alguna mena d'implicació ciutadana. "Això és una proposta i evidentment que es pot criticar i esmenar, però el 'no pel no' és absurd i infantil", ha afegit. Rufián s'ha referit a espais polítics, mitjans, periodistes i programes que, considera, seran "literalment tancats i cancel·lats" per un hipotètic govern de PP i Vox.
La batalla pel front d'esquerres
"Si una proposta és imsspoble per als partits, però evident per a la gent, qui s'equivoca", reflexionava Rufián en el seu tuit. Un missatge cap a tots els actors que han negat el front, com la mateixa ERC. Passen els mesos i les posicions estratègiques entre Oriol Junqueras i Rufián continuen lluny. El primer manté que ERC es presentarà amb les seves sigles i només als Països Catalans, mentre que limita possible aliances amb partits que vulguin compartir llista amb ERC, tal com ja fan Comunistes o EUiA, o farà la plataforma Esquerra Democràtica. El segon no rebaixa el to, tot i que ha anat modulant la proposta: s'ha arribat a postular com a cap de llista d'un front d'esquerres estatal però també n'ha plantejat un només a Catalunya. La corda es va tensant, però ningú la trenca. Públicament, fins i tot, Rufián i Junqueras s'elogien de manera recíproca.
I és que l'escenari del trencament, de moment, no es contempla per cap de les parts. A Calàbria tothom és molt conscient que Rufián és un "líder que va més enllà" de les sigles i que permet fer arribar l'altaveu d'ERC -encara que en algunes ocasions sigui en castellà quan no interpel·la només l'electoral dels Països Catalans- allà on moltes vegades el partit no arriba. El cap de files a Madrid tampoc es planteja abandonar el partit i des del seu entorn es limita el debat sobre el front a la voluntat de "maximitzar el vot d'esquerres", sense ser cap ofensiva cap al partit. Si aquesta unitat de les esquerres no prospera, tal com sembla indicar el posicionaments dels actors interpel·lats, tot fa indicar que el tàndem ERC-Rufián continua sent la formula desitjada per a les dues parts.