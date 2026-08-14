La Generalitat lloga un edifici al 22@ per desplegar-hi l'Agència Tributària de Catalunya

La Generalitat ha llogat un edifici de més de 6.000 metres quadrats al districte 22@ de Barcelona per desplegar l'Agència Tributària de Catalunya (ATC). En un comunicat, el Govern explica que al nou immoble -ubicat al carrer Cristóbal de Moura- s'hi ubicarà l'oficina territorial de l'ATC del Barcelonès nord i s'hi sumaran serveis com els vinculats a la campanya de la renda. També acollirà dependències dels departaments d'Educació i Formació Professional, Recerca i Universitats i Interior i Seguretat Pública que, per finalització dels contractes de lloguer o pel creixement de les plantilles, s'han de reubicar. L'edifici compta amb 27 places d'aparcament i l'import total de la renda mensual és de 120.629,58 euros.
L'oficina territorial del Barcelonès nord de l'ATC compartirà espai amb l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), la Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya (Fundació I-CERCA) i diverses unitats d'Interior. A més, els Serveis Territorials d'Educació al Barcelonès, fins ara ubicats a la seu de l'ATC a la Zona Franca, també s'instal·laran al nou edifici. "D'aquesta manera, i en el marc del desplegament de la hisenda pública catalana, els espais alliberats podran ser ocupats per dependències de la pròpia agència", subratlla el Govern.
El contracte segellat entre la Generalitat i Dapire Investments SL, propietària de l'immoble, és de nou anys prorrogables fins a un màxim de tres. El Govern justifica haver optat per un lloguer en lloc d'un "model de propietat" perquè "les necessitats de reubicació" de les dependències són "urgents" i, actualment, "no es disposa de cap immoble de propietat disponible". A més, recorda que els projectes de rehabilitació, adquisició o construcció de nous edificis en propietat tenen una previsió d'execució de cinc anys com a mínim.