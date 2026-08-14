El Govern admet el «col·lapse» a Rodalies però insisteix que l'oferta era «suficient»

El Govern defensa la seva gestió de l'enèsima crisi a Rodalies, aquesta vegada coincidint amb l'eclipsi. El Secretari per a la Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal, ha admès aquest divendres en una entrevista a Catalunya Ràdio un "col·lapse" en l'anada cap al sud del país per veure el fenomen astronòmic, però ha defensat que la tornada "va ser ordenada". Unes paraules que es contraposen amb les imatges de llarguíssimes cues i l'estació de Tarragona tancada pels Mossos d'Esquadra davant l'allau de passatgers.
Nadal defensa que la previsió i l'oferta de trens "era suficient" però que no es va recomanar prou que la gent agafés el transport públic de forma esglaonada i la comunicació pública va ser "inadequada": "Molta gent es va concentrar entre les 16.30 i les 18.30 i es va produir aquest col·lapse", afirma el secretari general, que creu també que la situació es va complicar més per una incidència a les vies i el fet que en un tren s'accionés l'alarma.
Malgrat l'argumentari, la previsió va ser insuficient. Nació ha analitzat totes les circulacions dels dies 11 i 12 d'agost i mostren com a la pràctica no hi va haver un reforç real. Malgrat que dues expedicions van passar de composicions simples a dobles, la cancel·lació d'una tercera, va fer que l'oferta a la tarda acabés sent tot just de 327 places més.
Nadal ha insistit en l'entrevista que al seu "entendre" la previsió de trens era la correcta però que "no va funcionar com havia de funcionar perquè la gent no va arribar a l'hora o va anar en condicions infrahumanes, o no correctes per a un transport públic": "La previsió era la suficient, però el funcionament no va ser el correcte", ha remarcat el secretari general. Nadal també ha dit que alguns dels trens que van sortir de Tortosa ho van fer gairebé "buits", i ha assenyalat que si bé la previsió era que molta gent es desplacés a l'Ebre, la majoria van optar per quedar-se a Tarragona.
No hi va haver prou oferta de trens
Tot i que Nadal defensa que l'oferta de trens prevista era "suficient" per absorbir el volum de població desplaçada per l'eclipsi, les dades mostren el contrari. Entre les 15:15 i les 18.15 de l'estació de França hi havia programat un total de set expedicions cap al sud que podien servir per anar a veure l'eclipsi a la zona de totalitat. Tres trens cap a Reus (R15), dos cap a Tortosa (R16) i dos de mitjana distància cap a l'Aragó. Es tractava de la mateixa freqüència que qualsevol altre dia, però amb un suposat notable augment d'oferta. Concretament, segons ha pogut comprovar aquest diari, dos dels serveis cap a Reus es van reforçar -van passar de ser composicions simples a dobles- i un tercer cap a Tortosa.
Si aquestes circumstàncies s'haguessin complert s'hauria passat de 3.949 a 4.694 places. Són els càlculs realitzats per aquest mitjà amb el suport de la plataforma Dignitat a les Vies a partir de l'aplicació Transporta'm i de les capacitats màximes de cada tipus de sèrie de tren: 447, 448, 449 i 470. Tanmateix, el tercer comboi finalment es va cancel·lar, fet que va provocar que l'oferta de baixada fos finalment de només 327 places més.
La cancel·lació del tren 18131 s'explica, segons la companyia, pel mateix caos a l'estació de Sants. La incidència a la infraestructura que va afectar l'R2sud va obligar a reduir les freqüències i va afavorir la concentració de viatgers, anessin o no a veure l'eclipsi, coincidint amb la fi de la jornada laboral. Tot plegat, va provocar que el nombre de persones que intentessin viatjar -la majoria amb bitllets- fos clarament superior a les places disponibles.