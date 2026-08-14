Més de trenta conductors multats per mirar l'eclipsi des del voral de la carretera

Els Mossos d'Esquadra van multar 36 persones per aturar-se i estacionar el cotxe temporalment als vorals de les carreteres per veure l'eclipsi. Malgrat que és una pràctica que estava totalment prohibida, tal com va deixar clar hores abans del fenomen el director del servei de Trànsit, Ramon Lamiel, algunes persones van optar per aparcar als vorals per observar-lo. La majoria de les sancions van ser al Camp de Tarragona.
Preveient que aquesta situació es podia produir, la policia catalana ja va articular un dispositiu de control extraordinari per garantir la seguretat viària al sud del país, i més tenint en compte l'elevat volum de població que es desplaçar fins a les comarques tarragonines i les Terres de l'Ebre per gaudir de l'eclipsi.
Aquest no ha estat l'únic efecte de l'eclipsi solar. El sistema sanitari català va rebre prop de 450 consultes oftalmològiques entre aquest dijous i divendres, coincidint amb l'eclipsi total solar. La majoria de les consultes es van fer ahir mateix, amb 239 urgències hospitalàries i 165 als CAPs. Si bé les afeccions als ulls van augmentar, la realitat és que tan sols van suposar entre un 2% i un 3% del total de l'activitat de les urgències hospitalàries. D'altra banda, el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) va atendre 115 trucades i 109 persones per incidents relacionats amb l’eclipsi solar.
Absorció "eficaç" del sistema de salut
Des del Departament de Salut asseguren que el sistema sanitari de Catalunya ha respost satisfactòriament al lleuger increment de la demanda associat a l'eclipsi solar. Segons apunten des del Govern, les mesures adoptades han permès "absorbir" l'activitat generada per aquest esdeveniment extraordinari que, a més, ha sigut majoritàriament de caràcter lleu i atesa a través dels dispositius de proximitat.
Durant tota la jornada de l'eclipsi es van registrar 17.216 urgències, entre hospitals i dispositius d’atenció primària urgent, xifra que representa un increment del 12,2% respecte al mateix dia de la setmana anterior. Els increments més significatius es van produir a les Terres de l’Ebre (+27,9%) i al Camp de Tarragona (+24,2%). Tot i aquest augment, l’activitat es va mantenir dins dels marges previstos i no va comprometre la capacitat assistencial dels centres.