13 de agost de 2026

Cerca Cercar | Newsletters Suscripcio a Newsletter |

ara mateix

10:30
ara mateix
aramateix

Mor Juan Ignacio Marín Arce, històric sindicalista de CCOO

Societat

  • El sindicalista Juan Ignacio Marín Arce, en una imatge d'arxiu -

ARA A PORTADA

Publicat el 13 d’agost de 2026 a les 20:51

El sindicalista Juan Ignacio Marín Arce, que va ser secretari general de la federació del metall de Comissions Obreres (CCOO), ha mort als 73 anys d'edat, segons ha informat el sindicat a través d'un comunicat aquest dijous.

Llicenciat en Ciències Polítiques i Telecomunicacions i doctor en Dret Laboral, Marín Arce va participar en les mobilitzacions de Standard Elèctrica i es va incorporar a la federació del metall del sindicat el 1977, i també va liderar-la com a secretari general entre els anys 1981 i 1987.

Escull Nació com la teva font preferida de Google

Et pot interessar