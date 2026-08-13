Mor Juan Ignacio Marín Arce, històric sindicalista de CCOO

El sindicalista Juan Ignacio Marín Arce, que va ser secretari general de la federació del metall de Comissions Obreres (CCOO), ha mort als 73 anys d'edat, segons ha informat el sindicat a través d'un comunicat aquest dijous.\r\n\r\nLlicenciat en Ciències Polítiques i Telecomunicacions i doctor en Dret Laboral, Marín Arce va participar en les mobilitzacions de Standard Elèctrica i es va incorporar a la federació del metall del sindicat el 1977, i també va liderar-la com a secretari general entre els anys 1981 i 1987.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nL'allau de passatgers per l'eclipsi i el reforç insuficient tornen a qüestionar Rodalies Gerard Mira\r\n\r\n