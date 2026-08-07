El PSC insta Junts a no caure en «l'autosabotge» amb el finançament

El president del PSC-Units al Parlament, Ferran Pedret, confia a poder convèncer Junts perquè doni suport al nou model de finançament autonòmic pactat entre el govern espanyol i ERC. "Crec que, racionalment, saben que és un bon acord i que el nou model seria una bona notícia per a Catalunya", expressa Pedret en una entrevista a l'ACN, en la qual demana als de Carles Puigdemont no caure en l'"autosabotatge". Així mateix, el líder parlamentari dels socialistes manté la porta oberta a tenir pressupostos de la Generalitat pel 2027, any electoral a escala municipal i espanyola. "N'hem aprovat uns, és una molt bona notícia, i no passava des del 2023", recorda Pedret, que consideraria "estrany" no intentar aprovar uns nous comptes.
Pedret assegura que, "quan la dreta no té el poder", pateix un "neguit que li cou per dins" i que fa que "no necessàriament actuï pensant en l'interès general", sinó "en què no tingui èxits el govern que es vol desallotjar". "Això passa amb el PP respecte al PSOE, boicotejant el tractat d'amistat entre França i Espanya, que era un assoliment notable", exemplifica. Per a Pedret, aquesta actitud també es dona dins les files de Junts, amb el seu rebuig al nou model de finançament i l'aposta pel format de concert econòmic. "Una idea que, en el seu dia, no van promoure amb la intensitat amb la qual ara es desplega des de l'oposició", etziba el líder parlamentari dels socialistes.
Així, Pedret reivindica l'assoliment de "millores graduals", tot i no "renunciar" als objectius "finals i màxims que cadascú pugui tenir". De fet, convida els de Puigdemont a donar el vistiplau al nou model de finançament: "I, després, escolta, continua fent pedagogia del model que proposes i intenta concitar una majoria al Congrés per aprovar-lo". El líder parlamentari també es compromet a "parlar" amb totes les comunitats autònomes "fins al darrer minut" perquè tiri endavant el nou finançament, que veu "bo" per a totes les autonomies, i confia que el ministre d'Hisenda, Arcadi España, està fent el mateix. Tot plegat, aprofitant que el govern espanyol va suspendre la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) previst pel 29 de juliol per tractar el nou model.
Disposat a explorar uns nous pressupostos
Preguntat per si veu viable aconseguir nous pressupostos catalans per a un 2027 carregat electoralment, Pedret és partidari d'"explorar la disposició i voluntat" d'aquells grups que, "de manera més òbvia", haurien de participar en la negociació pressupostària "en una primera instància", és a dir, ERC i els Comuns, socis d'investidura del president de la Generalitat, Salvador Illa. "Al final, no es tracta de si el Govern aconsegueix aprovar-los o no, no és una mena de joc. Es tracta de si la ciutadania pot disposar d'una eina tan rellevant per fer funcionar el país com són els pressupostos", avisa.
Per altra banda, Pedret descarta titllar d'"error" que els republicans focalitzin bona part dels pactes amb el PSC en matèries que depenen del govern espanyol o el Congrés. Ara bé, subratlla que, "com més depengui" de l'executiu català el que s'acorda, "més fàcil és que s'hi pugui donar compliment". "Entre altres coses, perquè al Congrés les majories parlamentàries se sostenen sobre una varietat notable de posicions polítiques", recorda.
Revalidar la majoria de Sánchez
Malgrat aquesta fragmentació al Congrés, Pedret aposta per revalidar al Congrés una "majoria progressista i plurinacional" per investir de nou Pedro Sánchez si l'aritmètica sortida de les eleccions generals del 2027 així ho permet. "Tenim l'obligació d'intentar-ho i d'intentar pactar-ho sobre unes noves bases, establint bé els marcs de confiança per poder disposar de més estabilitat", anota. I és que l'"alternativa" que Pedret veu a l'horitzó, un executiu "de la dreta i l'extrema dreta", podria ser "nefast" tant per les "classes populars" com pel "conjunt de pobles" de l'Estat.