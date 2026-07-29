Illa veu «encertat» l'ajornament del finançament: «El setembre s'acabaran les excuses»

Salvador Illa ha considerat "encertada" la decisió del govern espanyol d'ajornar el Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) que s'havia de celebrar aquest mateix dimecres a Madrid per tractar el nou model de finançament acordat entre el Govern i ERC. En una intervenció des del Vietnam al Fòrum Empresarial Ciutat Ho Chi Minh-Catalunya, el president ha donat suport a Pedro Sánchez i ha defensat l'"aposta pel diàleg", ja que l'ajornament respon a una petició dels governs autonòmics del PP per analitzar millor la proposta. "El 4 de setembre s'acabarà el temps de les excuses i començarà el temps de les solucions", ha pronosticat, en referència a la nova data de la trobada.
"Es tracta de posar 20.000 milions d'euros a favor de la sanitat i l'educació públiques", ha recordat Illa. Si bé, les comunitats del PP denuncien que la proposta només s'ha negociat entre el Ministeri d'Hisenda i ERC, i miren de posar bastons a les rodes a la seva tramitació. El nou model tenia garantida l'aprovació al Consell de Política Fiscal i Financera amb el suport de Catalunya, però també compta ja amb el "sí" del govern de les Canàries, de Coalició Canària i el PP.
El canvi de parer de les Canàries va ser clau, ja que va esquerdar la unitat del bloc del "no" a la proposta, però la concessió de Sánchez amb el PP torna a allunyar l'aprovació del nou finançament. En declaracions als mitjans aquest passat dimarts, Illa va defensar la necessitat d'aprovar el model "com més aviat millor", però ara veu amb bons ulls la nova data del 4 de setembre.
El tràmit parlamentari, intacte
En tot cas, tant des del Ministeri com des de la conselleria asseguren que el calendari "no es veurà afectat" perquè encara que s'hagués aprovat dimecres al CPFF el Congrés no ho hauria tramitat fins al setembre, quan acaben les vacances parlamentàries. I, si no hi ha nous ajornaments, situar la reunió el 4 de setembre no altera els terminis previstos. Així ho han confirmat a Nació fonts de totes dues administracions, la catalana i l'espanyola, que també veuen poques opcions reals d'un canvi de posició del PP.
Al matí la consellera Romero havia criticat que es pogués ajornar la reunió de dimecres a Madrid tal com havia demanat el PP al·legant que calia més temps i que no havien tingut temps d'estudiar a fons el model. I a la tarda, un cop al migdia s'ha confirmat per part del ministeri que comanda Arcadi España la suspensió, ha comparegut resignada. I també escèptica: "Que no sigui dit que el govern espanyol no ofereix diàleg i no és generós malgrat que el PP va faltar a les reunions bilaterals i quan governava no van fer res. A veure si així també coneixem la seva proposta", ha desafiat.
Junqueras no vol excuses
Junqueras ha estat, en una entrevista a TV3, més dur en afirmar que el govern espanyol no havia d'ajornar perquè al CPFF ja té els vots i on cal buscar-los és al Congrés. Els socialistes són també escèptics, però, com a mínim, esperen posar en contradicció al PP, ja que autonomies que governa, com ara Múrcia, el País Valencià o les Balears, comparteixen en aquest assumpte interessos amb Catalunya malgrat les crítiques de l'equip de Feijóo.
El líder d'ERC ha indicat que el bloqueig del PP no pot ser "una excusa per no convocar i no complir" i ha recordat que el seu partit compleix. "El Govern hauria de ser el més interessat a poder concretar ja el nou model i el que representa econòmicament perquè Déu-n'hi-do el desgavell que tenen", ha indicat en referència a les proves PISA.
Ha fet, en qualsevol cas, vots perquè ell i el Govern d'Illa estiguessin alienats. La compareixença de Romero ha estat menys contundent, però ha mantingut intacte el compromís amb el model. "No sé si tenen voluntat real de negociar alguna cosa els del PP. Fins ara no han volgut", ha dit la consellera.