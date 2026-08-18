El Barça passa per davant del Madrid i es reforça amb el fitxatge de Rodri

El Barça ha anunciat el fitxatge de Rodrigo Hernández, recent campió del món i guardonat amb la pilota d'or del Mundial, que arriba procedent del Manchester City i ha signat fins el 2030. Superat l'equador d’un mercat de fitxatges d'estiu en què el Madrid ha oficialitzat ja sis fitxatges (Dumfries, Konaté, Cucurella, Bernardo Silva, Carlos Espí i Yan Diomandé), el Barça s’ha avançat als blancs per endur-se a Rodri, a qui també volia Florentino.
Quan semblava que el madrileny ja ho tenia tot fet amb el Madrid, l'operació va encallar-se i Deco va saber-ho aprofitar. Hansi Flick, que va donar llum verda per aquest fitxatge de talla mundial, també va involucrar-se en el fitxatge i, segons el diari Sport, va trucar a Rodri per explicar-li la idea de projecte.
Fitxatge clau
Fins a l'arribada de Rodri, i amb la carpeta del '9' encara oberta, el Barça ha incorporat Anthony Gordon, Karim Adeyemi i Jesse Bisiwu -tots tres jugadors ofensius- durant aquest mercat. Gordon i Adeyemi, perfils contrastats que venen de la Premier League (Newcastle) i la lliga alemanya (Borussia Dormund), respectivament, destaquen per la seva velocitat, intensitat i entrega en la pressió; virtuts que Hansi Flick valora, i molt. L'alemany està agafant cada cop més pes en el disseny de la plantilla i coordina molts dels moviments juntament amb Deco des dels despatxos.
Poca gent s’esperava aquest moviment del Barça a principis de mercat, ara bé, si s’analitza detalladament, es tracta d’una operació clau: una oportunitat de mercat. El mig centre, deixeble de Guardiola, domina el joc associatiu i ja coneix molts dels jugadors blaugranes amb els qui ha coincidit a la selecció espanyola. A més, Rodri suplirà la lesió de Frenkie de Jong, que estarà de baixa durant la primera part de la temporada. L'arribada de Rodri, d’altra banda, frustra un dels objectius del Madrid, que continua sense cobrir aquesta posició prioritària a la seva plantilla.
"Gibraltar és espanyol"
Rodri tot i ser un jugador discret i sense xarxes socials, ha deixat alguna declaració polèmica que fa a una part de l’afició catalana dubtar del seu fitxatge per qüestions extraesportives. Si ens remuntem als festejos de l’Eurocopa del 2024, el capità de la selecció va ser protagonista als mitjans després d’iniciar el càntic de “Gibraltar és espanyol”. A més, recentment, en la celebració del Mundial també va tornar a generar controvèrsia a després de cridar “Visca el rei".