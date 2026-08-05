Infantino ofereix al Marroc acollir la final del Mundial 2030

El president de la FIFA, Gianni Infantino, hauria ofert al Marroc ser el país amfitrió de la final pròxim Mundial a canvi del seu suport, segons ha avançat The Times. Després de l'intent fallit de privatitzar la Copa del Món, Infantino busca ara suports a les portes de la possible renovació de mandat, que està previst que acabi el 2027.\r\n\r\nInfantino, que està al capdavant de la FIFA des del 2016, va proposar fa uns dies privatitzar els mundials. Una iniciativa que va rebre moltes crítiques i que, finalment, va acabar retirant ell mateix després que la UEFA amenacés de donar suport a un boicot a abandonar totes les competicions.\r\n\r\nSi el Marroc acollís la final del Mundial 2030, el Camp Nou i el Bernabéu es quedarien sense opcions, si bé Espanya era favorit -fins ara- a rebre l'últim partit de la pròxima competició.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nEsports\r\nDerrota d'Infantino: la FIFA renuncia a privatitzar els mundials Natàlia Pinyol\r\n\r\n