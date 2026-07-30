Guerra oberta entre FIFA i UEFA: els països europeus amenacen amb abandonar el Mundial

Guerra oberta sense precedents entre la FIFA i la UEFA. Els plans de Gianni Infantino de vendre una part del Mundial a una societat privada per treure més rèdit econòmic de la competició ha posat els països europeus en peu de guerra, i ja amenacen amb abandonar la pròxima competició, que s'hauria de celebrar a Espanya. La UEFA ha confirmat aquest dijous que dona suport al boicot si Infantino manté la seva creuada personal de privatitzar part del Mundial.\r\n\r\n"Rebutgem de manera unànime i inequívoca la proposta de la FIFA de transferir participacions en la propietat de la Copa del Món i altres competicions de la FIFA a inversors privats", ha assenyalat l'organisme que presideix Aleksander Ceferin, que considera que la màxima competició d'aquest esport pertany "al futbol", no a les empreses privades.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nLes trucades per violència masclista van créixer un 120% després que Espanya guanyés el Mundial Natàlia Pinyol\r\n\r\n