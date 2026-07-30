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Guerra oberta entre FIFA i UEFA: els països europeus amenacen amb abandonar el Mundial

Esports

  • Trump i Infantino a la Casa Blanca, en una imatge d'arxiu -

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Publicat el 30 de juliol de 2026 a les 19:19
Actualitzat el 30 de juliol de 2026 a les 19:20

Guerra oberta sense precedents entre la FIFA i la UEFA. Els plans de Gianni Infantino de vendre una part del Mundial a una societat privada per treure més rèdit econòmic de la competició ha posat els països europeus en peu de guerra, i ja amenacen amb abandonar la pròxima competició, que s'hauria de celebrar a Espanya. La UEFA ha confirmat aquest dijous que dona suport al boicot si Infantino manté la seva creuada personal de privatitzar part del Mundial.

"Rebutgem de manera unànime i inequívoca la proposta de la FIFA de transferir participacions en la propietat de la Copa del Món i altres competicions de la FIFA a inversors privats", ha assenyalat l'organisme que presideix Aleksander Ceferin, que considera que la màxima competició d'aquest esport pertany "al futbol", no a les empreses privades.

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