Les trucades per violència masclista van créixer un 120% després que Espanya guanyés el Mundial

El passat diumenge a la nit, la selecció espanyola es va proclamar campiona del Mundial 2026 de futbol masculí. Mentre l'afició celebrava la victòria als carrers, però, les consultes als serveis d'atenció a la violència masclista es van disparar. En concret, segons dades avançades per El País, les trucades al 016 van créixer un 120,8% entre les 23 hores de diumenge i les 7 del matí de dilluns, en comparació amb la mateixa franja de la setmana anterior. I l'augment no només es va registrar durant la nit; pel que fa al conjunt de dilluns, les trucades també van augmentar un 21,9% respecte al dilluns anterior.
En la mateixa línia, també es van disparar la resta de canals d'atenció que el Ministeri d'Igualtat posa a disposició de la societat. L'increment més notable es va registrar en les consultes per correu electrònic, que van créixer un 1.000% respecte a la setmana anterior -les dades no s'han facilitat en nombres absoluts-; seguides del xat en línia, amb un 60%; i els missatges a través de WhatsApp, amb un 8,75%.
Són dades que alimenten el debat sobre el possible vincle entre les grans celebracions esportives i la violència masclista. La qüestió ha tornat a situar-se al centre del debat aquesta setmana quan, tot just aquest dimarts, en menys de 24 hores es van registrar tres feminicidis a Espanya.
No només passa a Espanya
Espanya no és l'únic estat que analitza la relació entre les victòries o derrotes de la seva selecció de futbol amb les consultes als serveis d'atenció de violència masclista durant les hores posteriors. De fet, ONU Dones i UNICEF ja van alertar aquest any a través d'una campanya que durant competicions com el Mundial les trucades a les línies d'emergència poden augmentar fins a un 30%.
Al Regne Unit, per exemple, diversos estudis han constatat aquest fenomen, i que també va ressonar a les xarxes quan la selecció anglesa va perdre la semifinal contra l'Argentina. Un estudi de la Universitat de Lancaster va detectar un augment del 38% dels casos de violència domèstica quan Anglaterra perdia i del 26% quan guanyava o empatava, en comparació amb els dies que no hi havia partit. A banda, també es registrava un increment de l'11% dels incidents de violència domèstica l'endemà de qualsevol partit de la selecció.
Fins ara, 31 dones han sigut assassinades per les seves parelles o exparelles a Espanya aquest 2026. I, des del 2003, quan es va començar a fer un registre oficial dels feminicidis, les víctimes mortals ascendeixen a 1.372.
El Ministeri d'Igualtat posa a disposició el telèfon gratuït 016, que ofereix atenció especialitzada a les víctimes de violència de gènere. El servei també està disponible per WhatsApp a través del 600 000 016, mitjançant un xat en línia en aquest web i per correu electrònic a l'adreça 016-online@igualdad.gob.es.