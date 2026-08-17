Els veïns de Gràcia denuncien l’incivisme amb la decoració dels carrers durant les festes

Gràcia està de festa: del 15 al 21 d’agost, la vila celebra la Festa Major. Són dies marcats al calendari on la gent aprofita per gaudir d’una àmplia oferta de diverses activitats lúdiques, però no tot és perfecte. En poc temps, les festes majors del barri s’han popularitzat a escala internacional: "Hi ha molt poca cultura del respecte pel decorat", assegura una portaveu.
Els cinc carrers que compartien temàtica per primer cop en deu anys són les que tenen més protagonisme. Els responsables de dos d’aquests passatges, Fraternitat de Dalt i Tordera, han assegurat a El Periódico que s’han vist maltractats diferents guarniments. El focus dels actes incívics és el personatge estrella de la decoració, ambientada del Señor de los Anillos,: el Hobbit ‘caganer’.
“El públic no és conscient que aquestes obres són efímeres i el material no aguanta tant pes”, afirma una veïna. D’aquesta manera, el material de la decoració es fa mal bé i en alguns casos s’acaben trencant les peces i figures que han requerit mesos de feina altruista per part de les comissions.
Tot i la continuació de la “nit tranquil·la”, una jornada que aposta pel repòs dels veïns, alguns responsables consideren que el consum d’alcohol tampoc ajuda a frenar aquests desperfectes. De fet, el carrer Tordera ha estat un dels pocs que ha prescindit voluntàriament de barra de venta de begudes, precisament per evitar riscos.
Es manté intacte el decorat d’altres carrers
De moment, els altres carrers restants de la mateixa temàtica, Llibertat, Fraternitat de Baix i Progrés, continuen amb el material del guarnit intacte, a la espera de més dies i nits de diversió i enrenou. Després del discurs de Vicenç Sanclemente en el pregó el divendres 14, en el qual va apel·lar directament al civisme, seria positiu que el decorat es mantingui en bones condicions fins al final de les festes majors.